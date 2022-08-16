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https://sputnikarabic.ae/20220816/غازبروم-الروسية-تتوقع-أن-تتجاوز-أسعار-الغاز-في-أوروبا-حاجز-الـ4-آلاف-دولار-شتاء-1066466412.html
"غازبروم" الروسية تتوقع أن تتجاوز أسعار الغاز في أوروبا حاجز الـ4 آلاف دولار شتاء
"غازبروم" الروسية تتوقع أن تتجاوز أسعار الغاز في أوروبا حاجز الـ4 آلاف دولار شتاء
أشارت شركة "غابروم" الروسية إلى أن أسعار الغاز في السوق الفوري في أوروبا قد تتجاوز عتبة الـ4000 دولار لكل ألف متر مكعب. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T10:17+0000
2022-08-16T10:25+0000
اقتصاد
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وجاء في بيان الشركة الذي أعقب وصول تكلفة الغاز في السوق الفوري في أوروبا إلى 2500 دولار لكل ألف متر مكعب: "نلاحظ أنه في التبادلات الفورية في أوروبا، تجاوزت أسعار الغاز حاجز 2500 دولار. ووفقًا لتقديرات متحفظة، إذا استمر الاتجاه، ستتجاوز الأسعار 4000 دولار لكل ألف متر مكعب في الشتاء".وبدأت أسعار الصرف للغاز في أوروبا الأسبوع الماضي بالقرب من 2100 دولار للألف متر مكعب وزادت تدريجياً. ليتسارع النمو هذا الأسبوع، وليتجاوز يوم الاثنين، سعر العقود الآجلة لتوريد الغاز في سبتمبر/أيلول (وفقًا لمؤشر TTF) 2400 دولار لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ بداية مارس/آذار، وعند افتتاح التداول في الثلاثاء تجاوزت علامة 2450 دولارا.وواجهت السوق الأوروبية مشاكل في سوق الغاز، وعزا الخبراء حدوثه إلى محدودية العرض من الموردين الرئيسيين، بالإضافة لانخفاض مستويات الإشغال في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض (UGS) في أوروبا وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا.
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اقتصاد
اقتصاد

"غازبروم" الروسية تتوقع أن تتجاوز أسعار الغاز في أوروبا حاجز الـ4 آلاف دولار شتاء

10:17 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 10:25 GMT 16.08.2022)
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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أشارت شركة "غابروم" الروسية إلى أن أسعار الغاز في السوق الفوري في أوروبا قد تتجاوز عتبة الـ4000 دولار لكل ألف متر مكعب.
وجاء في بيان الشركة الذي أعقب وصول تكلفة الغاز في السوق الفوري في أوروبا إلى 2500 دولار لكل ألف متر مكعب: "نلاحظ أنه في التبادلات الفورية في أوروبا، تجاوزت أسعار الغاز حاجز 2500 دولار. ووفقًا لتقديرات متحفظة، إذا استمر الاتجاه، ستتجاوز الأسعار 4000 دولار لكل ألف متر مكعب في الشتاء".
وبدأت أسعار الصرف للغاز في أوروبا الأسبوع الماضي بالقرب من 2100 دولار للألف متر مكعب وزادت تدريجياً. ليتسارع النمو هذا الأسبوع، وليتجاوز يوم الاثنين، سعر العقود الآجلة لتوريد الغاز في سبتمبر/أيلول (وفقًا لمؤشر TTF) 2400 دولار لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ بداية مارس/آذار، وعند افتتاح التداول في الثلاثاء تجاوزت علامة 2450 دولارا.
وواجهت السوق الأوروبية مشاكل في سوق الغاز، وعزا الخبراء حدوثه إلى محدودية العرض من الموردين الرئيسيين، بالإضافة لانخفاض مستويات الإشغال في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض (UGS) في أوروبا وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا.
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