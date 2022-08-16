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https://sputnikarabic.ae/20220816/قبل-إكمالها-القرن-أمريكية-تحتفل-بوصول-عدد-أبناء-أحفادها-إلى-100-1066486176.html
قبل إكمالها القرن... أمريكية تحتفل بوصول عدد أبناء أحفادها إلى 100
قبل إكمالها القرن... أمريكية تحتفل بوصول عدد أبناء أحفادها إلى 100
استقبلت جدة أمريكية ابن الحفيد رقم 100، قبل قرابة شهرين من عيد ميلادها الـ 100. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T15:18+0000
2022-08-16T15:18+0000
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وقالت الجدة مارغريت كولر لشبكة "إن بي سي" فيلادلفيا: "أنا أفكر فقط كم أنا محظوظة"، حيث احتفلت بأحدث إضافة للعائلة – والتي تضم أيضًا 11 ابنا و 56 حفيدًا.وأضافت "أردت أن تكون لدي عائلة كبيرة وأعتقد أنه من الصعب أن تكون طفلًا وحيدًا في العائلة".واستقرت مارغريت على 11 طفلا ولدوا على مدار ما يقرب من 20 عامًا وأنجبوا بدورهم 56 حفيدا الذين أصبحوا الآن آباء لـ100 من أبناء الأحفاد.وأنجبت مارغريت، وهي الابنة الوحيدة لأبويها، طفلها الأول بعد الحرب العالمية الثانية، وقررت أن تكون لها عائلة كبيرة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

قبل إكمالها القرن... أمريكية تحتفل بوصول عدد أبناء أحفادها إلى 100

15:18 GMT 16.08.2022
CC0 / Pixabay / عجوز وزوجته "صورة أرشيفية"
عجوز وزوجته صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
CC0 / Pixabay /
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استقبلت جدة أمريكية ابن الحفيد رقم 100، قبل قرابة شهرين من عيد ميلادها الـ 100.
وقالت الجدة مارغريت كولر لشبكة "إن بي سي" فيلادلفيا: "أنا أفكر فقط كم أنا محظوظة"، حيث احتفلت بأحدث إضافة للعائلة – والتي تضم أيضًا 11 ابنا و 56 حفيدًا.
وأضافت "أردت أن تكون لدي عائلة كبيرة وأعتقد أنه من الصعب أن تكون طفلًا وحيدًا في العائلة".

وتابعت الجدة مارغريت : "كنت أتمنى أن يكون لي 12 طفلا، لكن بعد أن بدأت في الحصول عليهم، لم أكن متأكدة من أنني أريد هذا العدد الكبير".
واستقرت مارغريت على 11 طفلا ولدوا على مدار ما يقرب من 20 عامًا وأنجبوا بدورهم 56 حفيدا الذين أصبحوا الآن آباء لـ100 من أبناء الأحفاد.
وأنجبت مارغريت، وهي الابنة الوحيدة لأبويها، طفلها الأول بعد الحرب العالمية الثانية، وقررت أن تكون لها عائلة كبيرة.
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