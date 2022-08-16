https://sputnikarabic.ae/20220816/قرارا-قضائي-بالإفراج-عن-محتجز-رهائن-فدرال-بنك-ووقفة-احتجاجية-أمام-قصر-العدل-في-بيروت-1066476122.html

قرار قضائي بالإفراج عن محتجز رهائن "فدرال بنك" ووقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت

قرار قضائي بالإفراج عن محتجز رهائن "فدرال بنك" ووقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت

أسقط وكيل مصرف " فدرال بنك" الدعوى التي رفعها ضد بسام الشيخ حسين، اليوم الثلاثاء 16 أغسطس/آب، أمام المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في بيروت، وبناء... 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T12:41+0000

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تقارير سبوتنيك

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وكانت عائلة بسام قد نفذت وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت إلى جانب جمعية "صرخة المودعين" التي تضم عددا من المودعين وعدد من الناشطين، مطالبين بإطلاق سراح بسام.وفي هذا الصدد قال النقابي محمد قاسم لـ"سبوتنيك": "الاعتصام أمام قصر العدل هو للضغط باتجاه تنفيذ القضاء التعهد الذي قطعه على نفسه عندما توقف بسام عن مهاجمة المصرف، وتم الاتفاق معه على أن يحصل على جزء من مدخراته وأن لا يعتقل، ونحن نقول لهم لا يجوز أن يكون القضاء تحت السلطة السياسية أو خاضعا للابتزاز المالي أو تحت تصرف جمعية المصارف".وقال طارق الشيخ حسين شقيق بسام: "شقيقه موقوف وأسير لجنة المصارف، وهو أقدم على ما عجز عنه معظم الشعب اللبناني وهو بطل أعتز وأفتخر به، وهو لا يقبل بالظلم إلا أنه تعرض للظلم حين حجزت وديعته ويتعرض اليوم للظلم بعد أن تم اعتقاله، لن أخرج من الطريق إلا بعد الإفراج عنه".وأقدم المحتجون على قطع الطريق أمام قصر العدل كخطوة تحذيرية تصعيدية في حال لم يتم الإفراج عن بسام.وبالتزامن مع وقفة بيروت نفذت فاعليات بلدة عيترون والمودعين من أبنائها وقفة تضامنية مع ابن بلدتهم المودع بسام الشيخ حسين، في باحة البلدة، وأصدروا بيانا طالبوا فيه القضاء بأن "يكون عادلاً ومنصفاً وإعطاء كل صاحب حق حقه".وأكدوا: "أن السياسات الاقتصادية الخاطئة للمنظومة السياسية برعاية الحكومات المتعاقبة والمصرف المركزي وجمعية المصارف كلها أدت الى سلب المودع حقوقه".واحتجز بسام الشيخ حسين الخميس الماضي، عددا من موظفي "فدرال بنك" في منطقة الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت حاملا سلاحًا، وطالبا باسترداد وديعته التي تتجاوز 200 ألف دولار، وسط احتشاد العشرات أمام المصرف للوقوف إلى جانبه، كونه يمثل قضية آلاف المودعين الذين احتجزت ودائعهم في المصارف اللبنانية منذ بداية الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات.وبعد مفاوضات تم التوصل إلى اتفاق بإنهاء الشيخ حسين لعملية الاحتجاز وحصوله على 30 ألف دولار من وديعته، وهو ما تم بالفعل واقتيد إلى الاحتجاز منذ ذلك الوقت.

https://sputnikarabic.ae/20220816/إخلاء-سبيل-محتجز-الرهائن-بأحد-بنوك-بيروت-1066473082.html

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