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قيس سعيد: تونس دولة حرة تلتزم بالشرعية الدولية
قيس سعيد: تونس دولة حرة تلتزم بالشرعية الدولية
رفض الرئيس التونسي، قيس سعيد بشكل قاطع التدخل في اختيارات الشعب التونسي. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T08:19+0000
2022-08-16T08:19+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب موقع إذاعة "نسمة" التونسية، أكد سعيد في لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، عثمان الجرندي، أن تونس دولة حرة ومستقلة، وتلتزم بالشرعية الدولية والقانون الدولي. وتابع سعيد أنه لا بد من توفير كل أسباب النجاح لقمة "التيكاد 8" في تونس "حتى تبقى صورة تونس متميزة في العالم كله".ويقام مؤتمر طوكيو لتنمية أفريقيا "TICAD 8" في تونس يومي 27 و28 أغسطس/ آب الجاري.
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أخبار تونس اليوم

قيس سعيد: تونس دولة حرة تلتزم بالشرعية الدولية

08:19 GMT 16.08.2022
© AFP 2022 / -الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / -
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رفض الرئيس التونسي، قيس سعيد بشكل قاطع التدخل في اختيارات الشعب التونسي.
وحسب موقع إذاعة "نسمة" التونسية، أكد سعيد في لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، عثمان الجرندي، أن تونس دولة حرة ومستقلة، وتلتزم بالشرعية الدولية والقانون الدولي.
وتابع سعيد أنه لا بد من توفير كل أسباب النجاح لقمة "التيكاد 8" في تونس "حتى تبقى صورة تونس متميزة في العالم كله".
ويقام مؤتمر طوكيو لتنمية أفريقيا "TICAD 8" في تونس يومي 27 و28 أغسطس/ آب الجاري.
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