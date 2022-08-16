عربي
https://sputnikarabic.ae/20220816/كانت-مغلقة-ومطفأة-الأنوار-بيان-جديد-يوضح-تفاصيل-حريق-كنيسة-الأنبا-بيشوي-في-صعيد-مصر-1066498785.html
"كانت مغلقة ومطفأة الأنوار"... بيان جديد يوضح تفاصيل حريق كنيسة الأنبا بيشوي في صعيد مصر
"كانت مغلقة ومطفأة الأنوار"... بيان جديد يوضح تفاصيل حريق كنيسة الأنبا بيشوي في صعيد مصر
أصدرت مطرانية شرق المنيا برئاسة الأسقف الأنبا فام، اليوم الثلاثاء، بيانا حول تفاصيل حريق كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة المنيا في صعيد مصر. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T21:41+0000
2022-08-16T21:41+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1066385239_0:49:1592:945_1920x0_80_0_0_d822791ef8e2b5a6915a110d842a44a7.jpg
وقالت المطرانية في البيان إن "ألسنة اللهب والأدخنة شوهدت تتصاعد في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء".وتابع البيان "كانت الكنيسة وقتها مغلقة ومطفأة الأنوار"، لافتة إلى القس يوساب عزت راعي الكنيسة صلى القداس بالكنيسة العلوية.وأضاف البيان أنه "بمجرد إخطار الأجهزة المعنية تحركت قوات الدفاع المدني للكنيسة خلال دقائق، ونجحت في محاصرة النيران ومنع إمتدادها للكنيسة العلوية وتمكنت من إطفائها دون خسائر بشرية".وأوضح أن "الحريق دمر الكنيسة بالطابق الأرضي".وواصل البيان "فور وقوع الحادث تواجد الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها واستقبل ممثلي العديد من أجهزة الدولة وعلي رأسهم محافظ المنيا والأجهزة الأمنية ونواب البرلمان".وأكد أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، تابع تفاصيل وتداعيات الحادث.وأشار البيان إلى أن فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي أجرى معاينة للكنيسة واستمع لأقوال شهود العيان.وأتم البيان "تؤكد الكنيسة أن سبب الحريق لا يمكن القطع به أو تخمينه باجتهادات شخصية إنما تحدده نتائج المعاينات والتحقيقات، وتثق الكنيسة في أجهزة الدولة التي لم تتدخر جهدًا وتهيب الكنيسة من الجميع عدم تداول أقوال مرسلة".
https://sputnikarabic.ae/20220816/الكنيسة-القبطية-الأرثوذكسية-في-مصر-محتوى-كنيسة-الأنبا-بيشوي-بالمنيا-تدمر-بالكامل-1066495018.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0e/1066385239_193:0:1494:976_1920x0_80_0_0_718312a836d67cccde23315d37570c28.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن
مصر, أخبار مصر الآن

"كانت مغلقة ومطفأة الأنوار"... بيان جديد يوضح تفاصيل حريق كنيسة الأنبا بيشوي في صعيد مصر

21:41 GMT 16.08.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINكنيسة مصرية
كنيسة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبرTelegram
أصدرت مطرانية شرق المنيا برئاسة الأسقف الأنبا فام، اليوم الثلاثاء، بيانا حول تفاصيل حريق كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة المنيا في صعيد مصر.
وقالت المطرانية في البيان إن "ألسنة اللهب والأدخنة شوهدت تتصاعد في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء".
وتابع البيان "كانت الكنيسة وقتها مغلقة ومطفأة الأنوار"، لافتة إلى القس يوساب عزت راعي الكنيسة صلى القداس بالكنيسة العلوية.
وأضاف البيان أنه "بمجرد إخطار الأجهزة المعنية تحركت قوات الدفاع المدني للكنيسة خلال دقائق، ونجحت في محاصرة النيران ومنع إمتدادها للكنيسة العلوية وتمكنت من إطفائها دون خسائر بشرية".
وأوضح أن "الحريق دمر الكنيسة بالطابق الأرضي".
كنيسة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر: محتوى كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا تدمر بالكامل
18:48 GMT
وواصل البيان "فور وقوع الحادث تواجد الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها واستقبل ممثلي العديد من أجهزة الدولة وعلي رأسهم محافظ المنيا والأجهزة الأمنية ونواب البرلمان".
وأكد أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، تابع تفاصيل وتداعيات الحادث.
وأشار البيان إلى أن فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي أجرى معاينة للكنيسة واستمع لأقوال شهود العيان.
وأتم البيان "تؤكد الكنيسة أن سبب الحريق لا يمكن القطع به أو تخمينه باجتهادات شخصية إنما تحدده نتائج المعاينات والتحقيقات، وتثق الكنيسة في أجهزة الدولة التي لم تتدخر جهدًا وتهيب الكنيسة من الجميع عدم تداول أقوال مرسلة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала