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https://sputnikarabic.ae/20220816/كرزاي-أفغانستان-أصبحت-أكثر-أمنا-وفقرا-تحت-حكم-طالبان-1066464062.html
كرزاي: أفغانستان أصبحت أكثر أمنا وفقرا تحت حكم "طالبان"
كرزاي: أفغانستان أصبحت أكثر أمنا وفقرا تحت حكم "طالبان"
قال الرئيس الأفغاني الأسبق، حامد كرزاي، إن الوضع في أفغانستان تحسن كثيرا من ناحية الأمن، لكن البلاد ازدادت فقرا. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T09:40+0000
2022-08-16T09:40+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وتابع كرزاي لـ "سي إن إن" بمناسبة مرور عام على استيلاء حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) أن البلاد لم تعد تفقد كثير من الضحايا كما كانت من قبل لأن الصراع الآن لم يعد كما كان. وأشار الرئيس الأسبق إلى هجرة ملايين الأفغان من البلاد، وهو ما اعتبره خسارة للمؤسسات وللموارد المالية.وفي 15 أغسطس/آب 2021، استولت "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول بعد استيلائها على غالبية الأراضي الأفغانية.وسيطرت طالبان على السلطة في أفغانستان، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت "طالبان" حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، دون مقاومة تذكر.
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أخبار أفغانستان اليوم
أخبار أفغانستان اليوم

كرزاي: أفغانستان أصبحت أكثر أمنا وفقرا تحت حكم "طالبان"

09:40 GMT 16.08.2022
© Sputnik . Grigoriy Sysov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي يلقي كلمة في منتدى "فالداي" الدولي
الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي يلقي كلمة في منتدى فالداي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Grigoriy Sysov
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قال الرئيس الأفغاني الأسبق، حامد كرزاي، إن الوضع في أفغانستان تحسن كثيرا من ناحية الأمن، لكن البلاد ازدادت فقرا.
وتابع كرزاي لـ "سي إن إن" بمناسبة مرور عام على استيلاء حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) أن البلاد لم تعد تفقد كثير من الضحايا كما كانت من قبل لأن الصراع الآن لم يعد كما كان.
وأشار الرئيس الأسبق إلى هجرة ملايين الأفغان من البلاد، وهو ما اعتبره خسارة للمؤسسات وللموارد المالية.
وفي 15 أغسطس/آب 2021، استولت "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول بعد استيلائها على غالبية الأراضي الأفغانية.
وسيطرت طالبان على السلطة في أفغانستان، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
وشكلت "طالبان" حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، دون مقاومة تذكر.
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