https://sputnikarabic.ae/20220816/محمد-بن-سلمان-يشارك-في-غسل-الكعبة-نيابة-عن-الملك-1066457663.html
محمد بن سلمان يشارك في غسل الكعبة نيابة عن الملك
محمد بن سلمان يشارك في غسل الكعبة نيابة عن الملك
قام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، بغسل الكعبة، نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T07:17+0000
2022-08-16T07:17+0000
2022-08-16T07:17+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064473506_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6370c52fea70e2b959b6b7438af69123.jpg
وحسب وكالة الأنباء السعودية، استقبل عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولي العهد عند وصوله للمسجد الحرام. وطاف محمد بن سلمان حول الكعبة، ثم أدى ركعتي الطواف، وبعدها بدأ في غسل الكعبة من الداخل. ويتم غسل الكعبة بماء زمزم المخلوط بماء الورد، حيث يتم مسح الجدار من الداخل بقطع من القماش المبلل.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1064473506_232:0:2453:1666_1920x0_80_0_0_643b03c863b9b12ac2379de0da528eec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
محمد بن سلمان يشارك في غسل الكعبة نيابة عن الملك
تابعنا عبر
قام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، بغسل الكعبة، نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز.
وحسب وكالة
الأنباء السعودية، استقبل عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولي العهد عند وصوله للمسجد الحرام.
وطاف محمد بن سلمان حول الكعبة، ثم أدى ركعتي الطواف، وبعدها بدأ في غسل الكعبة من الداخل.
ويتم غسل الكعبة بماء زمزم المخلوط بماء الورد، حيث يتم مسح الجدار من الداخل بقطع من القماش المبلل.