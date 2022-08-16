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https://sputnikarabic.ae/20220816/محمد-بن-سلمان-يشارك-في-غسل-الكعبة-نيابة-عن-الملك-1066457663.html
محمد بن سلمان يشارك في غسل الكعبة نيابة عن الملك
محمد بن سلمان يشارك في غسل الكعبة نيابة عن الملك
قام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، بغسل الكعبة، نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T07:17+0000
2022-08-16T07:17+0000
أخبار إيران
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، استقبل عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولي العهد عند وصوله للمسجد الحرام. وطاف محمد بن سلمان حول الكعبة، ثم أدى ركعتي الطواف، وبعدها بدأ في غسل الكعبة من الداخل. ويتم غسل الكعبة بماء زمزم المخلوط بماء الورد، حيث يتم مسح الجدار من الداخل بقطع من القماش المبلل.
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أخبار إيران

محمد بن سلمان يشارك في غسل الكعبة نيابة عن الملك

07:17 GMT 16.08.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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قام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، بغسل الكعبة، نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، استقبل عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولي العهد عند وصوله للمسجد الحرام.
وطاف محمد بن سلمان حول الكعبة، ثم أدى ركعتي الطواف، وبعدها بدأ في غسل الكعبة من الداخل.
ويتم غسل الكعبة بماء زمزم المخلوط بماء الورد، حيث يتم مسح الجدار من الداخل بقطع من القماش المبلل.
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