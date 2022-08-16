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مركز المصالحة الروسي: الجيش الإسرائيلي انتهك عمدا "خط ألفا" في الجولان
مركز المصالحة الروسي: الجيش الإسرائيلي انتهك عمدا "خط ألفا" في الجولان
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف أن الجانب الإسرائيلي انتهك عمدا خط ألفا الفاصل في مرتفعات الجولان. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T19:25+0000
2022-08-16T19:25+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأضاف إيغوروف أن "القوات المسلحة الإسرائيلية انتهكت عمدا خط ألفا الفاصل الذي لا يحق لها عبوره وفقا لالتزامات إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 350 بتاريخ 31 مايو/أيار 1974 بفصل طرفي الصراع السوري الإسرائيلي".وبحسب إيغوروف، فإن "دبابة الجيش الإسرائيلي غادرت يوم أمس الاثنين من جانب جبل تل الفرس باتجاه مدينة الصباح، ثم في اتجاه بلدة عين عيشة حيث توقفت لمدة 10 دقائق، موجهة قذيفة نحو مواقع الجيش السوري خلف خط ترسيم "برافو".وتحدثت وسائل إعلام سورية في 12 أغسطس/آب عن إلقاء الجيش الإسـرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة الحميدية في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد.وذكرت إذاعة "شام إف إم" عبر "تلغرام"، أن "ذلك حدث بعد ساعات من عـدوان الجيش الإسرائيلي على المنطقة، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي".
https://sputnikarabic.ae/20220809/مقتل-15-جنديا-جراء-انفجارين-في-بوركينا-فاسو-1066229714.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل

مركز المصالحة الروسي: الجيش الإسرائيلي انتهك عمدا "خط ألفا" في الجولان

19:25 GMT 16.08.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف أن الجانب الإسرائيلي انتهك عمدا خط ألفا الفاصل في مرتفعات الجولان.
وأضاف إيغوروف أن "القوات المسلحة الإسرائيلية انتهكت عمدا خط ألفا الفاصل الذي لا يحق لها عبوره وفقا لالتزامات إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 350 بتاريخ 31 مايو/أيار 1974 بفصل طرفي الصراع السوري الإسرائيلي".
وبحسب إيغوروف، فإن "دبابة الجيش الإسرائيلي غادرت يوم أمس الاثنين من جانب جبل تل الفرس باتجاه مدينة الصباح، ثم في اتجاه بلدة عين عيشة حيث توقفت لمدة 10 دقائق، موجهة قذيفة نحو مواقع الجيش السوري خلف خط ترسيم "برافو".
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
مقتل 15 جنديا جراء انفجارين في بوركينا فاسو
9 أغسطس, 19:16 GMT
وشدد على أن "سلاح الجو الإسرائيلي يقصف في الوقت نفسه بشكل منتظم أراضي الجمهورية العربية السورية".
وتحدثت وسائل إعلام سورية في 12 أغسطس/آب عن إلقاء الجيش الإسـرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة الحميدية في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد.
وذكرت إذاعة "شام إف إم" عبر "تلغرام"، أن "ذلك حدث بعد ساعات من عـدوان الجيش الإسرائيلي على المنطقة، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي".
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