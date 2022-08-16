https://sputnikarabic.ae/20220816/مركز-المصالحة-الروسي-الجيش-الإسرائيلي-انتهك-عمدا-خط-ألفا-في-الجولان-1066495967.html
مركز المصالحة الروسي: الجيش الإسرائيلي انتهك عمدا "خط ألفا" في الجولان
مركز المصالحة الروسي: الجيش الإسرائيلي انتهك عمدا "خط ألفا" في الجولان
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف أن الجانب الإسرائيلي انتهك عمدا خط ألفا الفاصل في مرتفعات الجولان. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T19:25+0000
2022-08-16T19:25+0000
2022-08-16T19:25+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050272643_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_cc7d2aad70c795ef0ec60ed0a36da887.jpg
وأضاف إيغوروف أن "القوات المسلحة الإسرائيلية انتهكت عمدا خط ألفا الفاصل الذي لا يحق لها عبوره وفقا لالتزامات إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 350 بتاريخ 31 مايو/أيار 1974 بفصل طرفي الصراع السوري الإسرائيلي".وبحسب إيغوروف، فإن "دبابة الجيش الإسرائيلي غادرت يوم أمس الاثنين من جانب جبل تل الفرس باتجاه مدينة الصباح، ثم في اتجاه بلدة عين عيشة حيث توقفت لمدة 10 دقائق، موجهة قذيفة نحو مواقع الجيش السوري خلف خط ترسيم "برافو".وتحدثت وسائل إعلام سورية في 12 أغسطس/آب عن إلقاء الجيش الإسـرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة الحميدية في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد.وذكرت إذاعة "شام إف إم" عبر "تلغرام"، أن "ذلك حدث بعد ساعات من عـدوان الجيش الإسرائيلي على المنطقة، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي".
https://sputnikarabic.ae/20220809/مقتل-15-جنديا-جراء-انفجارين-في-بوركينا-فاسو-1066229714.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1050272643_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_e395752af0791724520a91e7059dc339.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
مركز المصالحة الروسي: الجيش الإسرائيلي انتهك عمدا "خط ألفا" في الجولان
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف أن الجانب الإسرائيلي انتهك عمدا خط ألفا الفاصل في مرتفعات الجولان.
وأضاف إيغوروف أن "القوات المسلحة الإسرائيلية انتهكت عمدا خط ألفا الفاصل الذي لا يحق لها عبوره وفقا لالتزامات إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 350 بتاريخ 31 مايو/أيار 1974 بفصل طرفي الصراع السوري الإسرائيلي".
وبحسب إيغوروف، فإن "دبابة الجيش الإسرائيلي غادرت يوم أمس الاثنين من جانب جبل تل الفرس باتجاه مدينة الصباح، ثم في اتجاه بلدة عين عيشة حيث توقفت لمدة 10 دقائق، موجهة قذيفة نحو مواقع الجيش السوري خلف خط ترسيم "برافو".
وشدد على أن "سلاح الجو الإسرائيلي يقصف في الوقت نفسه بشكل منتظم أراضي الجمهورية العربية السورية".
وتحدثت وسائل إعلام سورية في 12 أغسطس/آب عن إلقاء الجيش الإسـرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة الحميدية في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد.
وذكرت إذاعة "شام إف إم"
عبر "تلغرام"، أن "ذلك حدث بعد ساعات من عـدوان الجيش الإسرائيلي على المنطقة، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي".