https://sputnikarabic.ae/20220816/مسؤول-في-الاستخبارات-الروسية-يشرح-لماذا-يسعى-التحالف-الغربي-إلى-إشاعة-الفوضى-في-الشرق-الأوسط-1066468590.html
مسؤول في الاستخبارات الروسية يشرح لماذا يسعى التحالف الغربي إلى إشاعة الفوضى في الشرق الأوسط
مسؤول في الاستخبارات الروسية يشرح لماذا يسعى التحالف الغربي إلى إشاعة الفوضى في الشرق الأوسط
تحدث مسؤول روسي للمشاركين في مؤتمر موسكو للأمن الدولي عن مسعى التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على هيمنته العالمية. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T11:26+0000
2022-08-16T11:26+0000
2022-08-16T11:26+0000
روسيا
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وقال الجنرال فلاديمير ماتفييف، إن المعلومات المتوفرة لدى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية تفيد بأن الإدارة الأمريكية تطمح إلى إبقاء العالم تحت سيطرتها وتعزيز هيمنتها العالمية.ومن أجل تحقيق هذا الهدف تُقْدم واشنطن وحلفاؤها على خطوات شرسة وطائشة، ويسعون إلى تفجير الأزمات الراكدة في أنحاء العالم.وقال الجنرال ماتفييف، المتحدث باسم جهاز الاستخبارات الخارجية: "لكي يكسبوا الوقت لرص صفوفهم وإعادة حشد قواتهم تسعى واشنطن وأعوانها إلى إشاعة الفوضى في أنحاء العالم وخاصة في الشرق الأوسط، وتحويل النزاعات الراكدة إلى نزاعات ساخنة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مسؤول في الاستخبارات الروسية يشرح لماذا يسعى التحالف الغربي إلى إشاعة الفوضى في الشرق الأوسط
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تحدث مسؤول روسي للمشاركين في مؤتمر موسكو للأمن الدولي عن مسعى التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على هيمنته العالمية.
وقال
الجنرال فلاديمير ماتفييف، إن المعلومات المتوفرة لدى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية تفيد بأن الإدارة الأمريكية تطمح إلى إبقاء العالم تحت سيطرتها وتعزيز هيمنتها العالمية.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف تُقْدم واشنطن وحلفاؤها على خطوات شرسة وطائشة، ويسعون إلى تفجير الأزمات الراكدة في أنحاء العالم.
وقال الجنرال ماتفييف، المتحدث باسم جهاز الاستخبارات الخارجية: "لكي يكسبوا الوقت لرص صفوفهم وإعادة حشد قواتهم تسعى واشنطن وأعوانها إلى إشاعة الفوضى في أنحاء العالم وخاصة في الشرق الأوسط، وتحويل النزاعات الراكدة إلى نزاعات ساخنة".