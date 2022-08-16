https://sputnikarabic.ae/20220816/مسؤول-مصري-يكشف-تطورات-الحالة-الصحية-لوزير-التنمية-المحلية-بعد-تعرضه-لحادث-سير-1066495278.html
مسؤول مصري يكشف تطورات الحالة الصحية لوزير التنمية المحلية بعد تعرضه لحادث سير
مسؤول مصري يكشف تطورات الحالة الصحية لوزير التنمية المحلية بعد تعرضه لحادث سير
كشف مسؤول مصري تطورات الحالة الصحية لوزير التنمية المحلية هشام آمنة، بعد تعرضه لحادث سير صباح اليوم الثلاثاء. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T18:58+0000
2022-08-16T18:58+0000
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قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الحالة الصحية للوزير "مستقرة"، بحسب موقع "مصراوي".وأكد المتحدث باسم الوزارة أن ما يتردد عن وجود اشتباه في وجود نزيف بالمخ وكسر بعظام الوجه غير صحيح.وذكر أن إجراء الفحوص الطبية للوزير لا يزال متواصلا ولم ينته الفريق الطبي المعالج له منها بعد.وأوضح قاسم أن وزير التنمية المحلية لم يغادر المستشفى حتى الآن من أجل استكمال الفحوصات الشاملة.عن حالة مرافقي الوزير أثناء الحادث، قال قاسم إنه لا توجد بينهم إصابات خطيرة أو بالغة.كان وزير التنمية المحلية، قد تعرض لحادث مروري في وقت سابق اليوم في طريقه لمدينة العلمين الجديدة لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
https://sputnikarabic.ae/20220816/مصر-إحالة-أوراق-المتهم-بقتل-الإعلامية-شيماء-جمال-وشريكه-إلى-المفتي-1066483385.html
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أخبار مصر الآن
مسؤول مصري يكشف تطورات الحالة الصحية لوزير التنمية المحلية بعد تعرضه لحادث سير
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كشف مسؤول مصري تطورات الحالة الصحية لوزير التنمية المحلية هشام آمنة، بعد تعرضه لحادث سير صباح اليوم الثلاثاء.
قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الحالة الصحية للوزير "مستقرة"، بحسب موقع "مصراوي"
.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن ما يتردد عن وجود اشتباه في وجود نزيف بالمخ وكسر بعظام الوجه غير صحيح.
وذكر أن إجراء الفحوص الطبية للوزير لا يزال متواصلا ولم ينته الفريق الطبي المعالج له منها بعد.
وأوضح قاسم أن وزير التنمية المحلية
لم يغادر المستشفى حتى الآن من أجل استكمال الفحوصات الشاملة.
عن حالة مرافقي الوزير أثناء الحادث، قال قاسم إنه لا توجد بينهم إصابات خطيرة أو بالغة.
كان وزير التنمية المحلية، قد تعرض لحادث مروري في وقت سابق اليوم في طريقه لمدينة العلمين الجديدة لحضور اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.