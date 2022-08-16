https://sputnikarabic.ae/20220816/مصدر-أمريكي-مسؤول-يكشف-آخر-تطورات-حالة-سلمان-رشدي-والتحقيقات-مع-الجاني-1066465031.html
مصدر أمريكي مسؤول يكشف آخر تطورات حالة سلمان رشدي والتحقيقات مع الجاني
مصدر أمريكي مسؤول يكشف آخر تطورات حالة سلمان رشدي والتحقيقات مع الجاني
قال مصدر أمريكي مسؤول، إن الكاتب الروائي البريطاني الهندي الأصل سلمان رشدي، استطاع التحدث مع المحققين بشأن الهجوم الذي تعرض له في نيويورك، يوم الجمعة الماضي. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T09:54+0000
2022-08-16T09:54+0000
2022-08-16T09:55+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المصدر المسؤول في سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، والذي على معرفة مباشرة بالتحقيق، أن إجابات مؤلف رواية "آيات شيطانية" على أسئلة المحققين كانت واضحة، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".وأضاف المصدر أن المحققين يحاولون أيضا معرفة المزيد عن هادي مطر المتهم بطعن الروائي، متابعا: "عندما ألقي القبض على المتهم، كانت لديه رخصة قيادة مزورة، وبعض النقود".وأوضح المصدر أن مطر بعدما أصبح رهن الاحتجاز وبدأ المسؤولون عن إنفاذ القانون طرح أسئلة عليه في محاولة لمعرفة هويته، طلب محاميا، ولم يتعاون مع الشرطة ولم يرد على أي أسئلة.وطلب المحققون من مؤسسة "تشاوتاكوا" التي شهدت الهجوم، فحص جميع اللقطات التي سجلتها كاميرات المراقبة لمعرفة ما إذا كان قد تم رصده بالقرب من المكان خلال ساعات الليل، وفقا للمصدر.وأشار المصدر إلى المحققين ما زالوا يفحصون الأشياء التي تم العثور عليها بعد تفتيش منزله في نيوجيرسي.وطالما كان سلمان رشدي مهددا بسبب رواية "آيات شيطانية"، التي أثارت عاصفة من الجدل، وواجهت نقدا كبيرا من زعماء الجالية المسلمة في بريطانيا، الذين وصفها بعضهم بالكفر.وقد حُظر كتاب "آيات شيطانية" أولاً في بلد ميلاد المؤلف، الهند، ثم في عدة دول أخرى قبل أن يصدر المرشد العام الإيراني السابق، آية الله الخميني، فتواه بإباحة دمه.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مصدر أمريكي مسؤول يكشف آخر تطورات حالة سلمان رشدي والتحقيقات مع الجاني
09:54 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 09:55 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
قال مصدر أمريكي مسؤول، إن الكاتب الروائي البريطاني الهندي الأصل سلمان رشدي، استطاع التحدث مع المحققين بشأن الهجوم الذي تعرض له في نيويورك، يوم الجمعة الماضي.
وقال المصدر المسؤول في سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، والذي على معرفة مباشرة بالتحقيق، أن إجابات مؤلف رواية "آيات شيطانية" على أسئلة المحققين كانت واضحة، وفقا لشبكة "سي.إن.إن"
.
وأضاف المصدر أن المحققين يحاولون أيضا معرفة المزيد عن هادي مطر المتهم بطعن الروائي، متابعا: "عندما ألقي القبض على المتهم، كانت لديه رخصة قيادة مزورة، وبعض النقود".
وأوضح المصدر أن مطر بعدما أصبح رهن الاحتجاز وبدأ المسؤولون عن إنفاذ القانون طرح أسئلة عليه في محاولة لمعرفة هويته، طلب محاميا، ولم يتعاون مع الشرطة ولم يرد على أي أسئلة.
وذكر المصدر أنه يُعتقد أن مطر استقل حافلة من نيوجيرسي إلى بوفالو في اليوم السابق للهجوم، وبمجرد وصوله ذهب إلى تشاتوكوا في نيويورك، لكن المحققين لا يعرفون أين قضى ليلته.
وطلب المحققون من مؤسسة "تشاوتاكوا" التي شهدت الهجوم، فحص جميع اللقطات التي سجلتها كاميرات المراقبة لمعرفة ما إذا كان قد تم رصده بالقرب من المكان خلال ساعات الليل، وفقا للمصدر.
وأشار المصدر إلى المحققين ما زالوا يفحصون الأشياء التي تم العثور عليها بعد تفتيش منزله في نيوجيرسي.
وطالما كان سلمان رشدي مهددا بسبب رواية "آيات شيطانية"، التي أثارت عاصفة من الجدل، وواجهت نقدا كبيرا من زعماء الجالية المسلمة في بريطانيا، الذين وصفها بعضهم بالكفر.
وقال رشدي إن الدافع الرئيسي لروايته هو فحص تجربة الهجرة، لكن بعض المسلمين شعروا بالإهانة من تصوير النبي محمد وتساؤلات طرحها بشأن القرآن.
وقد حُظر كتاب "آيات شيطانية" أولاً في بلد ميلاد المؤلف، الهند، ثم في عدة دول أخرى قبل أن يصدر المرشد العام الإيراني السابق، آية الله الخميني، فتواه بإباحة دمه.