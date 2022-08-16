https://sputnikarabic.ae/20220816/مصدر-في-حماس-ينفي-استقالة-محمود-الزهار-أحد-مؤسسي-الحركة--1066490256.html

مصدر في "حماس" ينفي استقالة محمود الزهار أحد مؤسسي الحركة

مصدر في "حماس" ينفي استقالة محمود الزهار أحد مؤسسي الحركة

قال مصدر من حماس، يوم الثلاثاء، إن الرسالة التي تزعم استقالة محمود الزهار، أحد مؤسسي الحركة، من قيادتها السياسية في قطاع غزة كانت معلومات مضللة يوزعها أعداؤها. 16.08.2022, سبوتنيك عربي

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وتحدث المصدر الذي لم يكشف عن اسمه لوكالة أنباء "شمس" بعد أن أفادت تقارير بأن الزهار استقال من منصبه.وقال المصدر إن الزهار لا يزال "يؤدي واجباته" في المكتب السياسي و"لم يقدم استقالته كما يدعي البعض".وبحسب الأنباء، قدم الزهار رسالة أشار فيها إلى "أسباب خاصة وشخصية" لاستقالته.وُلد السياسي البالغ من العمر 77 عامًا في مدينة غزة عام 1945، ولعب دورًا رئيسيًا في تأسيس حركة حماس عام 1987 واحتجزته إسرائيل لفترة وجيزة عام 1988، وفي عام 1992 نفته إسرائيل إلى لبنان، لكنه عاد في النهاية إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20220814/حماس-ترد-لأول-مرة-على-ما-أثير-حول-شرط-السعودية-الصادم-لإطلاق-سراح-معتقليها-1066397197.html

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