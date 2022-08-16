https://sputnikarabic.ae/20220816/مصرع-قائد-طائرة-خفيفة-في-حادث-شمال-العاصمة-السعودية-1066458004.html
مصرع قائد طائرة خفيفة في حادث شمال العاصمة السعودية
مصرع قائد طائرة خفيفة في حادث شمال العاصمة السعودية
لقي قائد طائرة خفيفة أقلعت صباح اليوم الثلاثاء من مطار الثمامة شمال العاصمة السعودية الرياض مصرعه، جراء حادث لم تتضح ملابساته. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T07:26+0000
2022-08-16T07:26+0000
2022-08-16T07:26+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وقال مكتب تحقيقات الطيران في بيان مقتضب نشره على حسابه بموقع "تويتر": "تعرضت طائرة خفيفة صباح اليوم لحادث بعد إقلاعها من مطار الثمامة وعلى متنها قائد الطائرة فقط".وأكد المكتب مصرع قائد الطائرة جراء الحادث، مشيرا إلى أنه تم إرسال فريقا لإجراء التحقيق وكشف ملابسات وأسباب الحادث.وفي وقت سابق من شهر أغسطس/آب الجاري سقطت طائرة خفيفة على شاطئ البحر في منطقة عسير جنوب غربي البلاد.وأظهر فيديو متداول لحظة سقوط الطائرة داخل البحر بعدما اختل توازنها.ووقتها قال مكتب تحقيقات الطيران إنه تم إنقاذ قائد الطائرة ومرافقه من قبل قوات حرس الحدود وتم نقلهما إلى المستشفى، مضيفا أن الطائرة تعرضت "لأضرار جسيمة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
مصرع قائد طائرة خفيفة في حادث شمال العاصمة السعودية
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لقي قائد طائرة خفيفة أقلعت صباح اليوم الثلاثاء من مطار الثمامة شمال العاصمة السعودية الرياض مصرعه، جراء حادث لم تتضح ملابساته.
وقال مكتب تحقيقات الطيران في بيان مقتضب نشره على حسابه بموقع "تويتر": "تعرضت طائرة خفيفة صباح اليوم لحادث بعد إقلاعها من مطار الثمامة وعلى متنها قائد الطائرة فقط".
وأكد المكتب مصرع قائد الطائرة جراء الحادث، مشيرا إلى أنه تم إرسال فريقا لإجراء التحقيق وكشف ملابسات وأسباب الحادث.
وفي وقت سابق من شهر أغسطس/آب الجاري سقطت طائرة خفيفة على شاطئ البحر في منطقة عسير جنوب غربي البلاد.
وأظهر فيديو متداول لحظة سقوط الطائرة داخل البحر بعدما اختل توازنها.
ووقتها قال مكتب تحقيقات الطيران
إنه تم إنقاذ قائد الطائرة ومرافقه من قبل قوات حرس الحدود وتم نقلهما إلى المستشفى، مضيفا أن الطائرة تعرضت "لأضرار جسيمة".