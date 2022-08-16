https://sputnikarabic.ae/20220816/مصر-إحالة-أوراق-المتهم-بقتل-الإعلامية-شيماء-جمال-وشريكه-إلى-المفتي-1066483385.html
مصر... إحالة أوراق المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه إلى المفتي
مصر... إحالة أوراق المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه إلى المفتي
أصدرت المحكمة المصرية التي تنظر قضية قتل الإعلامية، شيماء جمال، إحالة أوراق قاتلها وشريكه إلى مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T14:35+0000
2022-08-16T14:35+0000
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وقررت محكمة جنايات الجيزة تحديد جلسة 11 سبتمبر/ أيلول المقبل للنطق بالحكم، وفقا لتقارير مصرية.وأمرت النيابة العامة المصرية الشهر الماضي بحبس زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال، لاتهامه بقتلها.وأضافت النيابة أن "قرار الحبس جاء لاتهامه وآخر بقتلها عمدا مع سبق الإصرار، وجار استكمال التحقيقات".وكانت النيابة العامة المصرية كشفت في شهر يونيو/ حزيران تفاصيل مقتل مذيعة مشهورة بعد اختفائها أكثر من 20 يوما، مؤكدة أنها تلقت بلاغا من عضو بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري في منطقة أكتوبر دون اتهامه أحدا بالتسبب في ذلك.وأشارت النيابة إلى أنها باشرت التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعض من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.وعثرت السلطات الأمنية المصرية على جثة مذيعة تدعى "شيماء جمال" مدفونة داخل فيلا بالمنصورية بالجيزة، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها منذ نحو 20 يوما.
https://sputnikarabic.ae/20220706/مصر-الحكم-بالإعدام-شنقا-لقاتل-الطالبة-نيرة-أشرف-1064721687.html
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مصر... إحالة أوراق المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه إلى المفتي
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أصدرت المحكمة المصرية التي تنظر قضية قتل الإعلامية، شيماء جمال، إحالة أوراق قاتلها وشريكه إلى مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.
وقررت محكمة جنايات الجيزة تحديد جلسة 11 سبتمبر/ أيلول المقبل للنطق بالحكم، وفقا لتقارير
مصرية.
وأمرت النيابة العامة المصرية الشهر الماضي بحبس زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال، لاتهامه بقتلها.
وأضافت النيابة أن "قرار الحبس جاء لاتهامه وآخر بقتلها عمدا مع سبق الإصرار، وجار استكمال التحقيقات".
وكانت النيابة العامة المصرية كشفت في شهر يونيو/ حزيران تفاصيل مقتل مذيعة مشهورة بعد اختفائها أكثر من 20 يوما، مؤكدة أنها تلقت بلاغا من عضو بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال
التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري في منطقة أكتوبر دون اتهامه أحدا بالتسبب في ذلك.
وأشارت النيابة إلى أنها باشرت التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعض من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.
وعثرت السلطات الأمنية المصرية على جثة مذيعة تدعى "شيماء جمال" مدفونة داخل فيلا بالمنصورية بالجيزة
، بعد أن ورد بلاغ يفيد بتغيبها منذ نحو 20 يوما.