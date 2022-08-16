https://sputnikarabic.ae/20220816/معدل-التضخم-في-إسرائيل-يبلغ-52-بالمئة-في-أعلى-مستوى-منذ-عام-2008-1066453546.html
معدل التضخم في إسرائيل يبلغ 5.2 بالمئة في أعلى مستوى منذ عام 2008
معدل التضخم في إسرائيل يبلغ 5.2 بالمئة في أعلى مستوى منذ عام 2008
بلغ معدل التضخم في إسرائيل على أساس سنوي 5.2 بالمئة في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في البلاد، اليوم... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T00:25+0000
2022-08-16T00:25+0000
2022-08-16T00:25+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يرتفع فيه مؤشر أسعار المستهلك لمدة 12 شهرا فوق النطاق المستهدف للحكومة البالغ من 1 إلى 3 بالمئة.بلغ معدل التضخم الشهري في إسرائيل في يوليو 1.1 بالمئة، بعدما كان 0.4 بالمئة في يونيو، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة بنسبة 8.5 بالمئة في أسعار الفاكهة الطازجة و3.3 بالمئة في أسعار النقل.قدر محللون إسرائيليون، أن استمرار ارتفاع التضخم سيؤدي إلى رفع بنك إسرائيل سعر الفائدة الأساسي في البلاد للمرة الرابعة على التوالي في 22 أغسطس/آب الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220704/الأعلى-منذ-11-عاما-بنك-إسرائيل-يرفع-سعر-الفائدة-إلى-125-1064635408.html
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أخبار إسرائيل اليوم
معدل التضخم في إسرائيل يبلغ 5.2 بالمئة في أعلى مستوى منذ عام 2008
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بلغ معدل التضخم في إسرائيل على أساس سنوي 5.2 بالمئة في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في البلاد، اليوم الاثنين.
هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يرتفع فيه مؤشر أسعار المستهلك
لمدة 12 شهرا فوق النطاق المستهدف للحكومة البالغ من 1 إلى 3 بالمئة.
بلغ معدل التضخم الشهري في إسرائيل في يوليو 1.1 بالمئة، بعدما كان 0.4 بالمئة في يونيو، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة بنسبة 8.5 بالمئة في أسعار الفاكهة الطازجة و3.3 بالمئة في أسعار النقل.
قدر محللون إسرائيليون، أن استمرار ارتفاع التضخم سيؤدي إلى رفع بنك إسرائيل سعر الفائدة الأساسي في البلاد للمرة الرابعة على التوالي في 22 أغسطس/آب الجاري.