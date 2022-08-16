معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو-57"
© Sputnik . Alexander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات "سو - 57"
© Sputnik . Alexander Vilf/
تصنف المقاتلة الروسية "سو-57" ضمن فئة الطائرات الحربية متعددة المهام، التي تنتمي إلى الجيل الخامس ويمكنها تنفيذ نطاق واسع من المهام خلال العمليات العسكرية.
وتمتلك "سو-57" مجموعة مميزة من الصفات أبرزها صفات الشبحية (قدرة الطائرة على التخفي من رادارات العدو) بفضل تصميمها الذي يساهم في تقليل البصمة الرادارية، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
3 نوفمبر 2021, 10:00 GMT
وتتميز "سو-57 إي" بقدرتها على التحليق بسرعات خارقة تصل إلى ضعف سرعة الصوت (2 ماخ)، إضافة إلى تصميمها الذي تغلب على كل العقبات التي كانت تواجه الطائرات التكتيكية السابقة خاصة فيما يتعلق بمدى الطائرة.
ولفت التقرير إلى أن الطائرة مصممة للقيام بمهام جوية تمكنها من تدمير أهداف معادية في الجو والبر والبحر على مدار اليوم وفي جميع الظروف الجوية.
تستخدم الطائرة مجموعة متنوعة من أحدث أنظمة التسليح تشمل أسلحة موجهة وغير موجهة وفقا لطبيعة المهام التي تنفذها.
وأوضح الموقع أن الطائرة تمتلك قمرة قيادة هي الأحدث على الإطلاق فيما يتعلق بتقنيات الطيران وأنظمة التسليح والوسائل الدفاعية التي تحمي الطائرة من أسلحة العدو الهجومية التي يمكن أن تستهدفها من الجو أو البر أو البحر.
26 يونيو, 13:53 GMT
ويضاف إلى ذلك، أن الطائرة تمتلك نظام دعم معلوماتيا يمكنها من تحديث بيانات القتال بسرعة كبيرة تساهم في زيادة قدرة الطيار على التعامل مع تهديدات مختلفة في وقت واحد بدقة عالية.
"سو-57" تشارك في العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
قال رئيس شركة الطائرات المتحدة الروسية، يوري سليوسار، أمس الاثنين، أن المقاتلة الروسية "سو-57" أظهرت أفضل مميزاتها خلال مشاركتها في العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، حسبما ذكر يوري سليوسار، رئيس شركة الطائرات المتحدة الروسية، في تصريحات على هامش منتدى "آرميا 2022"، أمس الاثنين.
وتابع: "سمعت تقييمات القوات الجوية (الروسية)، ووزارة الدفاع (الروسية)، نتلقى ردود فعل (حول الأداء) ونفخر بأن الطائرة أصبحت الآن في مرحلة الإنتاج التسلسلي".
واستخدمت روسيا 4 مقاتلات "سو-57" خلال العملية العسكرية الخاصة، وكانت مرتبطة بشبكة معلومات واحدة ضمن مهمة لتدمير منشآت الدفاع الجوي الأوكرانية.
"سو-57" مجهزة بصواريخ "الجيل الخامس"
يتم تجهيز الطائرة بصواريخ "جو - جو" قصيرة ومتوسطة المدى مصممة لطائرات الجيل الخامس، حسبما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات سابقة.
وأوضح شويغو أن الصواريخ تم تطويرها لتجهيز مجمع "سو-57" للطيران الحديث وغيرها من الطائرات.
3 ميزات تجعل "سو-57" الروسية أفضل طائرات الجيل الخامس
الرادار المتطور: تمتلك الطائرة نظاما راداريا يمكنها من اكتشاف الأهداف الجوية والبرية والبحرية.
القدرة على المناورة: تم تصميم بدن الطائرة من سبائك مركبة مع حشو مقوى لزيادة قدرتها على المناورة أثناء القتال.
مشاركة بيانات المعركة: تمتلك نظاما متطورا لتبادل المعلومات مع مراكز القيادة ووحدات القتال الأخرى في البر والبحر والجو يزيد قدرتها على التعامل مع العدو.
صفات عامة للطائرة "سو-57"
تمتلك الطائرة الكثير من الميزات التي لم يتم الكشف عنها، بينما تحدث تقرير لمجلة "ميليتري ووتش ماغازين" عن صفات خارقة للطائرة يقول إنها تجعلها لا مثيل لها في العالم:
6 رادارات تمكنها من تتبع 60 هدفا في وقت واحد في نطاق 360 درجة، ما يعني أنها قادرة على اكتشاف أهداف معادية في الخلف والجوانب من مسافات كبيرة.
صواريخ متنوعة أبرزها "كيه - 77 إم" الذي يصل مداه إلى 200 كلم ويمكن توجيهه بدقة بعد إطلاقه بواسطة رادار إلكتروني في مقدمة الطائرة.
يمكنها الوصول إلى مدى 1500 كلم خلال التحليق بسرعة (2 ماخ)، ضعف سرعة الصوت، ما يجعلها الأفضل في العالم ويتيح لها الوصول إلى أهداف حيوية للعدو وتدميرها في وقت قياسي.
تمتلك أنظمة دفاعية تستخدم تقنيات الليزر في تضليل الصواريخ المعادية.
تستطيع الطائرة "سو - 57" الهبوط والإقلاع على مدارج مؤقت وقصيرة إضافة إلى إمكانية استخدامها على متن حاملات الطائرات.
قدرتها العالية على التخفي والمناورة تجعل استهدافها بصواريخ معادية في غاية الصعوبة.
مهام "سو-57" خلال العملية العسكرية الخاصة
استخدمت القوات الجوية الروسية مجموعة متناسقة تضم 4 مقاتلات "سو-57" لكشف وسائط دفاع جوي في أوكرانيا ودمرتها، في إطار العملية العسكرية الخاصة، حسبما ذكر مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" في يونيو/ حزيران الماضي.
وخلال تلك العملية أكدت "سو-57" قدرتها على التخفي بفضل البصمة الرادارية المنخفضة للطائرة، التي تجعل قدرة العدو على اكتشافها في غاية الصعوبة.
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