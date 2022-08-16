https://sputnikarabic.ae/20220816/معلومات-عن-المقاتلة-الروسية-الخارقة-سو-57-1066491241.html

معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو-57"

معلومات عن المقاتلة الروسية الخارقة "سو-57"

تصنف المقاتلة الروسية "سو-57" ضمن فئة الطائرات الحربية متعددة المهام، التي تنتمي إلى الجيل الخامس ويمكنها تنفيذ نطاق واسع من المهام خلال العمليات العسكرية. 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T17:08+0000

2022-08-16T17:08+0000

2022-08-16T17:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وتمتلك "سو-57" مجموعة مميزة من الصفات أبرزها صفات الشبحية (قدرة الطائرة على التخفي من رادارات العدو) بفضل تصميمها الذي يساهم في تقليل البصمة الرادارية، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتتميز "سو-57 إي" بقدرتها على التحليق بسرعات خارقة تصل إلى ضعف سرعة الصوت (2 ماخ)، إضافة إلى تصميمها الذي تغلب على كل العقبات التي كانت تواجه الطائرات التكتيكية السابقة خاصة فيما يتعلق بمدى الطائرة.ولفت التقرير إلى أن الطائرة مصممة للقيام بمهام جوية تمكنها من تدمير أهداف معادية في الجو والبر والبحر على مدار اليوم وفي جميع الظروف الجوية.وأوضح الموقع أن الطائرة تمتلك قمرة قيادة هي الأحدث على الإطلاق فيما يتعلق بتقنيات الطيران وأنظمة التسليح والوسائل الدفاعية التي تحمي الطائرة من أسلحة العدو الهجومية التي يمكن أن تستهدفها من الجو أو البر أو البحر.ويضاف إلى ذلك، أن الطائرة تمتلك نظام دعم معلوماتيا يمكنها من تحديث بيانات القتال بسرعة كبيرة تساهم في زيادة قدرة الطيار على التعامل مع تهديدات مختلفة في وقت واحد بدقة عالية."سو-57" تشارك في العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسقال رئيس شركة الطائرات المتحدة الروسية، يوري سليوسار، أمس الاثنين، أن المقاتلة الروسية "سو-57" أظهرت أفضل مميزاتها خلال مشاركتها في العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، حسبما ذكر يوري سليوسار، رئيس شركة الطائرات المتحدة الروسية، في تصريحات على هامش منتدى "آرميا 2022"، أمس الاثنين.واستخدمت روسيا 4 مقاتلات "سو-57" خلال العملية العسكرية الخاصة، وكانت مرتبطة بشبكة معلومات واحدة ضمن مهمة لتدمير منشآت الدفاع الجوي الأوكرانية."سو-57" مجهزة بصواريخ "الجيل الخامس"يتم تجهيز الطائرة بصواريخ "جو - جو" قصيرة ومتوسطة المدى مصممة لطائرات الجيل الخامس، حسبما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات سابقة.وأوضح شويغو أن الصواريخ تم تطويرها لتجهيز مجمع "سو-57" للطيران الحديث وغيرها من الطائرات.3 ميزات تجعل "سو-57" الروسية أفضل طائرات الجيل الخامسصفات عامة للطائرة "سو-57"تمتلك الطائرة الكثير من الميزات التي لم يتم الكشف عنها، بينما تحدث تقرير لمجلة "ميليتري ووتش ماغازين" عن صفات خارقة للطائرة يقول إنها تجعلها لا مثيل لها في العالم:مهام "سو-57" خلال العملية العسكرية الخاصةاستخدمت القوات الجوية الروسية مجموعة متناسقة تضم 4 مقاتلات "سو-57" لكشف وسائط دفاع جوي في أوكرانيا ودمرتها، في إطار العملية العسكرية الخاصة، حسبما ذكر مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" في يونيو/ حزيران الماضي.وخلال تلك العملية أكدت "سو-57" قدرتها على التخفي بفضل البصمة الرادارية المنخفضة للطائرة، التي تجعل قدرة العدو على اكتشافها في غاية الصعوبة.

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https://sputnikarabic.ae/20220815/سو-57-تظهر-أفضل-ميزاتها-في-العملية-العسكرية-الخاصة--1066442580.html

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https://sputnikarabic.ae/20220609/أكدت-فعاليتها-مقاتلات-سو-57-تهاجم-الدفاعات-الجوية-في-أوكرانيا-1063310235.html

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