https://sputnikarabic.ae/20220816/مقتدى-الصدر-يدعو-أنصاره-لتأجيل-مظاهرات-السبت-المقبل-حفاظا-على-دماء-العراقيين--1066469598.html
مقتدى الصدر يدعو أنصاره لتأجيل مظاهرات السبت المقبل حفاظا على "دماء العراقيين"
مقتدى الصدر يدعو أنصاره لتأجيل مظاهرات السبت المقبل حفاظا على "دماء العراقيين"
دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أنصاره إلى تأجيل مظاهراتهم المقررة يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد، وذلك في ظل دعوات لاحتجاجات مقابلة من جانب... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T11:53+0000
2022-08-16T11:53+0000
2022-08-16T11:53+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ونشر الصدر بيانا، نقله موقع "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء، قال فيه: "مستمرون بالإصلاح ومستمرون بالثورة"، مضيفا: "إذا كنتم تراهنون على حرب أهلية فأنا أراهن على الحفاظ على السلم الأهلي... وسيبقى الشعب على اعتصامه حتى تحقيق مطالبه".هذا ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري، في وقت سابق، احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.قال النائب البرلماني العراقي، سالم العنبكي، إنه يجب التنازل عن سقف المطالب العالية من أجل حل الأزمة في العراق.وأكد العنبكي، اليوم الثلاثاء، أن جولة هادي العامري رئيس تحالف الفتح كانت لتقريب وجهات النظر.وأشار إلى أن جولة العامري كانت بداية لجولات أخرى للم الشمل والوصول إلى حل يرضي الجميع.
https://sputnikarabic.ae/20220814/التيار-الصدري-في-العراق-يتهم-الإطار-التنسيقي-بـقصف-أربيل-والأنبار-1066404903.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر يدعو أنصاره لتأجيل مظاهرات السبت المقبل حفاظا على "دماء العراقيين"
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دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أنصاره إلى تأجيل مظاهراتهم المقررة يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد، وذلك في ظل دعوات لاحتجاجات مقابلة من جانب أنصار الإطار التنسيقي، وسط احتدام الخلافات بين الطرفين بسبب تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.
ونشر الصدر بيانا، نقله موقع "السومرية نيوز
" اليوم الثلاثاء، قال فيه: "مستمرون بالإصلاح ومستمرون بالثورة"، مضيفا: "إذا كنتم تراهنون على حرب أهلية فأنا أراهن على الحفاظ على السلم الأهلي... وسيبقى الشعب على اعتصامه حتى تحقيق مطالبه".
وتابع زعيم التيار الصدري، قائلا: "لكنني حبًا بالعراق وعشقًا لشعبه ومقدساته.. أعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت إلى إشعار آخر، لكي أفشل مخططاتكم الخبيثة ولكي لا أغذي فسادكم بدماء العراقيين".
هذا ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري، في وقت سابق، احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
قال النائب البرلماني العراقي، سالم العنبكي، إنه يجب التنازل عن سقف المطالب العالية من أجل حل الأزمة في العراق.
وأكد العنبكي، اليوم الثلاثاء، أن جولة هادي العامري رئيس تحالف الفتح كانت لتقريب وجهات النظر.
وأشار
إلى أن جولة العامري كانت بداية لجولات أخرى للم الشمل والوصول إلى حل يرضي الجميع.