https://sputnikarabic.ae/20220816/مقتل-جنديين-تركيين-ووزير-الدفاع-السوري-يؤكد-ضرورة-إنهاء-الاحتلالين-الأمريكي-والتركي-1066466510.html
مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين في هجوم على مخفر حدودي مع سوريا
مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين في هجوم على مخفر حدودي مع سوريا
أكد مسؤول محلي تركي مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 أخرين أثناء هجوم على مخفر حدودي في منطقة تشيتشك آلان بولاية أورفا المحاذية للحدود السورية جنوب شرقي تركيا. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T10:12+0000
2022-08-16T10:12+0000
2022-08-16T10:43+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال المسؤول في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "تعرض اليوم مخفر تشيتشك آلان الحدودي إلى هجوم من الأراضي السورية مما أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح 3 منهم بحالة خطرة".وأعلن محافظ ولاية غازي عنتاب، داوود غول، اليوم الثلاثاء، سقوط قذيفة هاون أطلقتها وحدات حماية الشعب الكردية على منطقة قرقميش المحاذية لمدينة جرابلس السورية دون أن تسفر عن إصابات.من جهته، أكد وزير الدفاع السوري خلال مؤتمر موسكو للأمن "ضرورة إنهاء الاحتلالين الأميركي والتركي في سوريا والتمكن من استثمار مواردنا التي تتعرض للنهب والسرقة".وقال الوزير: "أبواب سوريا مفتوحة دائما لكل صديق ومحب، أما من يستهدف أرضنا وتاريخنا ومستقبلنا بالعدوان والدمار فسيجدون أمامهم شعباً يرفض الذل والهوان ويقدم كل التضحية من أجل كرامة وطنه".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين في هجوم على مخفر حدودي مع سوريا
10:12 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 10:43 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
أكد مسؤول محلي تركي مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 أخرين أثناء هجوم على مخفر حدودي في منطقة تشيتشك آلان بولاية أورفا المحاذية للحدود السورية جنوب شرقي تركيا.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال المسؤول في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "تعرض اليوم مخفر تشيتشك آلان الحدودي إلى هجوم من الأراضي السورية مما أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح 3 منهم بحالة خطرة".
وأشار المسؤول إلى أن "نحو 6 سيارات إسعاف توجهت إلى الحدود السورية عقب الهجوم على المخفر لنقل الجنود المصابين".
وأعلن محافظ ولاية غازي عنتاب، داوود غول، اليوم الثلاثاء، سقوط قذيفة هاون أطلقتها وحدات حماية الشعب الكردية على منطقة قرقميش المحاذية لمدينة جرابلس السورية دون أن تسفر عن إصابات.
من جهته، أكد وزير الدفاع السوري خلال مؤتمر موسكو للأمن "ضرورة إنهاء الاحتلالين الأميركي والتركي في سوريا والتمكن من استثمار مواردنا التي تتعرض للنهب والسرقة".
وقال الوزير: "أبواب سوريا مفتوحة دائما لكل صديق ومحب، أما من يستهدف أرضنا وتاريخنا ومستقبلنا بالعدوان والدمار فسيجدون أمامهم شعباً يرفض الذل والهوان ويقدم كل التضحية من أجل كرامة وطنه".