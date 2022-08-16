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https://sputnikarabic.ae/20220816/مقتل-20-شخصا-إثر-تصادم-حافلة-وناقلة-نفط-في-باكستان-1066487334.html
مقتل 20 شخصا إثر تصادم حافلة وناقلة نفط في باكستان
مقتل 20 شخصا إثر تصادم حافلة وناقلة نفط في باكستان
لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب ستة آخرون بعد اصطدام حافلة ركاب بناقلة نفط على طريق مولتان - سوكور السريع بالقرب من مدينة باهاوالبور شمال غرب باكستان،... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T15:43+0000
2022-08-16T15:45+0000
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نيودلهي- سبوتنيك. وبحسب صحيفة "نيشن" فإن سبب الحادث هو السرعة الزائدة، واستغرق الأمر من رجال الإنقاذ ساعات عدة لإخماد النيران التي اندلعت نتيجة التصادم.وقالت الشرطة إن حركة المرور على طريق ملتان - سوكور السريع تم تعليقها لعدة ساعات. وبحسب مصادر في شركة الحافلات، كان هناك سائقان و24 راكبا على متن الحافلة.ونقلت وسائل الإعلام عن الأطباء قولهم إن العديد من سائقي السيارات التي كانت تسير على طول الطريق السريع عندما وقع التصادم أصيبوا أيضا.
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مقتل 20 شخصا إثر تصادم حافلة وناقلة نفط في باكستان

15:43 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 15:45 GMT 16.08.2022)
© AFP 2022 / Mohamed Ahmedحريق
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
حريق. صورة أرشفية
© AFP 2022 / Mohamed Ahmed
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لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب ستة آخرون بعد اصطدام حافلة ركاب بناقلة نفط على طريق مولتان - سوكور السريع بالقرب من مدينة باهاوالبور شمال غرب باكستان، حسبما ذكرت وسائل إعلام.
نيودلهي- سبوتنيك. وبحسب صحيفة "نيشن" فإن سبب الحادث هو السرعة الزائدة، واستغرق الأمر من رجال الإنقاذ ساعات عدة لإخماد النيران التي اندلعت نتيجة التصادم.
وقالت الشرطة إن حركة المرور على طريق ملتان - سوكور السريع تم تعليقها لعدة ساعات. وبحسب مصادر في شركة الحافلات، كان هناك سائقان و24 راكبا على متن الحافلة.
ونقلت وسائل الإعلام عن الأطباء قولهم إن العديد من سائقي السيارات التي كانت تسير على طول الطريق السريع عندما وقع التصادم أصيبوا أيضا.
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