https://sputnikarabic.ae/20220816/موسكو-الولايات-المتحدة-ترعى-سلسلة-من-الثورات-الملونة-في-الشرق-الأوسط-وأفريقيا--1066485129.html
موسكو: الولايات المتحدة ترعى سلسلة من الثورات الملونة في الشرق الأوسط وأفريقيا
موسكو: الولايات المتحدة ترعى سلسلة من الثورات الملونة في الشرق الأوسط وأفريقيا
صرح رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الروسية إيغور كوستيوكوف، بأن هناك سلسلة من الاضطرابات الداخلية المماثلة، التي بدأتها الولايات المتحدة بمساعدة الثورات... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T15:10+0000
2022-08-16T15:10+0000
2022-08-16T15:10+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كوستيوكوف في مؤتمر موسكو للأمن الدولي كجزء من منتدى "آرميا-2022"، اليوم الثلاثاء "لا يزال الوضع في الشرق الأوسط وإفريقيا متوترا، ويتميز بسلسلة من الاضطرابات السياسية الداخلية المستمرة في دول المنطقة، على غرار سيناريوهاتها، تنتهي كقاعدة بإزاحة الحكومات الشرعية من السلطة وإزاحة السلطة. تدمير الدولة ... وراء كل هذه الأحداث الولايات المتحدة وحلفاؤها، بمساعدة تقنيات الثورة الملونة وباستخدام الهياكل الإرهابية التي أنشؤوها ... الأنظمة المعترضة للولايات المتحدة يتم تهجيرها".وأشار رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الروسية إلى أنه في الوقت نفسه، تتمتع الدول الغربية بحرية الوصول إلى الموارد الطبيعية، والتي تعيق عن قصد استقرار الوضع وتنخرط في عمليات سطو صريح.وأضاف: "وفي الوقت نفسه، يتم نقل مقاتلي العديد من المنظمات الإرهابية، التي تسيطر عليها الخدمات الخاصة الأمريكية إلى ومناطق الأزمات، التي تؤدي إلى فوضى الأوضاع في الدول وبدء الصراعات الداخلية".وقال إن الغرب لا يزال يستخدم الهياكل الإرهابية لمنع استقرار الوضع في الجمهورية العربية السورية "في الأراضي التي يسيطر عليها الأمريكيون، على الضفة الشرقية لنهر الفرات وفي منطقة التنف، يتم تدريب مجموعات التخريب، بما في ذلك الإرهابيون السابقون، في القواعد الأمريكية للعمليات ضد الدولة السورية.وقال كوستيوكوف إن المدربين يواصلون تدريبهم في منطقة "التنف" لمسلحي المعارضة السورية ".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو: الولايات المتحدة ترعى سلسلة من الثورات الملونة في الشرق الأوسط وأفريقيا
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صرح رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الروسية إيغور كوستيوكوف، بأن هناك سلسلة من الاضطرابات الداخلية المماثلة، التي بدأتها الولايات المتحدة بمساعدة الثورات الملونة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال كوستيوكوف في مؤتمر موسكو للأمن الدولي كجزء من منتدى "آرميا-2022"، اليوم الثلاثاء "لا يزال الوضع في الشرق الأوسط وإفريقيا متوترا، ويتميز بسلسلة من الاضطرابات السياسية الداخلية المستمرة في دول المنطقة، على غرار سيناريوهاتها، تنتهي كقاعدة بإزاحة الحكومات الشرعية من السلطة وإزاحة السلطة. تدمير الدولة ... وراء كل هذه الأحداث الولايات المتحدة وحلفاؤها، بمساعدة تقنيات الثورة الملونة وباستخدام الهياكل الإرهابية التي أنشؤوها ... الأنظمة المعترضة للولايات المتحدة يتم تهجيرها".
وأشار كوستيوكوف إلى أن مثل هذا التحول من الجمهوريات الأغنى وذات السيادة إلى كيانات تابعة وضعيفة، غارقة في النزاعات المسلحة وعلى وشك وقوع كارثة إنسانية، قد لوحظ منذ العقد الثاني، وأصبحت أراضيها ملجأ للإرهابيين.
وأشار رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الروسية إلى أنه في الوقت نفسه، تتمتع الدول الغربية بحرية الوصول إلى الموارد الطبيعية، والتي تعيق عن قصد استقرار الوضع وتنخرط في عمليات سطو صريح.
وأضاف: "وفقا للأمريكيين، فإن دول المنطقة التي لا توافق على العيش بأمر من البيت الأبيض يجب"إضفاء الطابع الديمقراطي عليها". وفي الوقت نفسه، تم وضع خوارزمية هذه العمليات وتتكرر بانتظام. في المرحلة الأولى، زعزعة الاستقرار الداخلي للدول "العصية"، متهمة قيادتها بارتكاب جرائم ضد مواطنيها (ذات الدكتاتورية).
وأضاف: "وفي الوقت نفسه، يتم نقل مقاتلي العديد من المنظمات الإرهابية، التي تسيطر عليها الخدمات الخاصة الأمريكية إلى ومناطق الأزمات، التي تؤدي إلى فوضى الأوضاع في الدول وبدء الصراعات الداخلية".
وقال إيغور كوستيوكوف، إن الولايات المتحدة وأوروبا تمنعان عودة اللاجئين السوريين، رغم وجود شروط لذلك، قائلا: "الولايات المتحدة والدول الأوروبية، تحت ذرائع بعيدة المنال، تمنع عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، على الرغم من أن دمشق هيأت الظروف لذلك".
وقال إيغور كوستيوكوف، إن الولايات المتحدة تواصل تدريب مقاتلي المعارضة السورية في قواعدها.
وقال إن الغرب
لا يزال يستخدم الهياكل الإرهابية لمنع استقرار الوضع في الجمهورية العربية السورية "في الأراضي التي يسيطر عليها الأمريكيون، على الضفة الشرقية لنهر الفرات وفي منطقة التنف، يتم تدريب مجموعات التخريب، بما في ذلك الإرهابيون السابقون، في القواعد الأمريكية للعمليات ضد الدولة السورية.
وقال كوستيوكوف إن المدربين يواصلون تدريبهم في منطقة "التنف" لمسلحي المعارضة السورية ".