موسكو: الولايات المتحدة ترعى سلسلة من الثورات الملونة في الشرق الأوسط وأفريقيا

وقال إيغور كوستيوكوف، إن الولايات المتحدة وأوروبا تمنعان عودة اللاجئين السوريين، رغم وجود شروط لذلك، قائلا: "الولايات المتحدة والدول الأوروبية، تحت ذرائع بعيدة المنال، تمنع عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، على الرغم من أن دمشق هيأت الظروف لذلك".

وقال إيغور كوستيوكوف، إن الولايات المتحدة تواصل تدريب مقاتلي المعارضة السورية في قواعدها.