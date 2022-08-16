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https://sputnikarabic.ae/20220816/موسكو-لا-نرى-أي-تهديد-في-عودة-النفط-الإيراني-إلى-الأسواق-1066490899.html
موسكو: لا نرى أي تهديد في عودة النفط الإيراني إلى الأسواق
موسكو: لا نرى أي تهديد في عودة النفط الإيراني إلى الأسواق
أكدت روسيا أن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق الغربية لا تؤثر بشكل خطير على الأسعار العالمية، وأنها لا ترى تهديدا في ذلك. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T16:49+0000
2022-08-16T16:49+0000
روسيا
إيران
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وقال المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، عبر هواء قناة "سي إن إن" التلفزيونية: "وفقا للخبراء، ستكون إيران قادرة على إنتاج حوالي 3.5 مليون برميل يوميا، وهذا يمثل زيادة بنسبة 1% في الإنتاج العالمي، ولا يبدو أن مثل هذه الكميات سيكون لها تأثير خطير".وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري، حرص بلاده على دخول سوق النفط العالمي.وقال صفري، في مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك: "نحن نفاوض حول الاتفاق النووي من أجل أن نعود إلى سوق النفط العالمية، نحن مهتمون بدخول السوق العالمية".وأردف، قائلا: "قدرة بيعنا للنفط في حال دخلنا سوق النفط العالمية ستكون هي نفس حصتنا التي تحددها "أوبك".
https://sputnikarabic.ae/20220816/أوليانوف-الدول-الغربية-تشجع-بتصريحاتها-كييف-على-مواصلة-قصف-محطة-زابوروجيه-النووية-1066483204.html
إيران
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روسيا, إيران
روسيا, إيران

موسكو: لا نرى أي تهديد في عودة النفط الإيراني إلى الأسواق

16:49 GMT 16.08.2022
© AP Photo / Ernesto Vargasوصول ناقلة نفط "فورتشن"، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل "إل باليتو"، 25 مايو 2020
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© AP Photo / Ernesto Vargas
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أكدت روسيا أن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق الغربية لا تؤثر بشكل خطير على الأسعار العالمية، وأنها لا ترى تهديدا في ذلك.
وقال المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الثلاثاء، عبر هواء قناة "سي إن إن" التلفزيونية: "وفقا للخبراء، ستكون إيران قادرة على إنتاج حوالي 3.5 مليون برميل يوميا، وهذا يمثل زيادة بنسبة 1% في الإنتاج العالمي، ولا يبدو أن مثل هذه الكميات سيكون لها تأثير خطير".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تعتبر هذا تهديدا لعائداتها النفطية، أجاب أوليانوف: "لا، بالتأكيد لا".
مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
أوليانوف: الدول الغربية تشجع بتصريحاتها كييف على مواصلة قصف محطة زابوروجيه النووية
14:32 GMT
وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري، حرص بلاده على دخول سوق النفط العالمي.
وقال صفري، في مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك: "نحن نفاوض حول الاتفاق النووي من أجل أن نعود إلى سوق النفط العالمية، نحن مهتمون بدخول السوق العالمية".
وأردف، قائلا: "قدرة بيعنا للنفط في حال دخلنا سوق النفط العالمية ستكون هي نفس حصتنا التي تحددها "أوبك".
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