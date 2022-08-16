https://sputnikarabic.ae/20220816/نجل-ترامب-سنعرض-شرائط-المراقبة-الخاصة-باقتحام-منزل-والدي-في-الوقت-المناسب-1066479168.html

نجل ترامب: سنعرض شرائط المراقبة الخاصة باقتحام منزل والدي "في الوقت المناسب"

نجل ترامب: سنعرض شرائط المراقبة الخاصة باقتحام منزل والدي "في الوقت المناسب"

كشف إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن امتلاك أسرته شرائط المراقبة التي ترصد مداهمة مكتب المباحث الفيدرالي "إف بي آي" منزل والده في ولاية... 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T13:18+0000

2022-08-16T13:18+0000

2022-08-16T13:18+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وسأل المذيع في قناة "فوكس نيوز" الأمريكي شون هانيتي إريك ترامب، ما إذا كانت عائلته قد التقطت لقطات البحث، قائلا له: "هل لا يزال لديك شريط المراقبة، هل هذا صحيح؟ هل يُسمح لك بمشاركة ذلك مع البلاد؟".وزعم إريك ترامب في نفس المقابلة التلفزيونية أن مداهمة منزل والده في منتجع "مار إيه لاغو" أسفرت عن "أكبر جمع تبرعات".وقال ترامب: "أرقام استطلاعات والدي تجاوزت الحدود بالتأكيد".وأثناء تنفيذ أمر تفتيش في منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في "مار إيه لاغو"، يوم الاثنين الماضي، جمع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" 11 مجموعة من الوثائق السرية، وتم وضع علامة على بعضها بأنها "في غاية السرية" و"تتعلق بالأسلحة النووية".وتحقق وزارة العدل الأمريكية فيما إذا كان ترامب قد انتهك 3 قوانين فيدرالية، بما في ذلك قانون التجسس.

https://sputnikarabic.ae/20220815/ترامب-إف-بي-آي-قد-يكون-دس-أي-شيء-يريده--خلال-مداهمة-منزلي-1066444138.html

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