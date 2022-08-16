https://sputnikarabic.ae/20220816/هل-بدأت-ملامح-التدخل-الدولي-لحل-الأزمة-السياسية-العراقية-1066468311.html
هل بدأت ملامح التدخل الدولي لحل الأزمة السياسية العراقية؟
هل بدأت ملامح التدخل الدولي لحل الأزمة السياسية العراقية؟
أكد سفيرا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لدى بغداد، يوم الاثنين، دعم بلدانهم لتحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد في العراق. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T11:20+0000
2022-08-16T11:20+0000
2022-08-16T11:20+0000
راديو
هموم عراقية
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هل بدأت ملامح التدخل الدولي لحل الأزمة السياسية العراقية
هل بدأت ملامح التدخل الدولي لحل الأزمة السياسية العراقية
جاء ذلك خلال لقاء بين السفيرة الأمريكية إلينا رومانوسكي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيل فارجولا، وفقاً لبيان من السفارة الأمريكية.من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الاثنين، أن لدى طهران "علاقات جيدة" مع مختلف التيارات السياسية في العراق وأنها تحاول تقريب وجهات النظر بينها، دون أن تقف مع أي تيار ضد آخر.فهل تسعى هذه الدول إلى نزع فتيل الأزمة السياسية العراقية؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الإعلامي والباحث السياسي محمد الفيصل:وأضاف الفيصل:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
سبوتنيك عربي
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2022
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
راديو, هموم عراقية, аудио
هل بدأت ملامح التدخل الدولي لحل الأزمة السياسية العراقية؟
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أكد سفيرا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لدى بغداد، يوم الاثنين، دعم بلدانهم لتحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد في العراق.
جاء ذلك خلال لقاء بين السفيرة الأمريكية إلينا رومانوسكي مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيل فارجولا، وفقاً لبيان من السفارة الأمريكية.
من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الاثنين، أن لدى طهران "علاقات جيدة" مع مختلف التيارات السياسية في العراق وأنها تحاول تقريب وجهات النظر بينها، دون أن تقف مع أي تيار ضد آخر.
فهل تسعى هذه الدول إلى نزع فتيل الأزمة السياسية العراقية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الإعلامي والباحث السياسي محمد الفيصل:
"يقع العراق في منطقة جغرافية وجيوسياسية مهمة جداً، وبالتالي فإن أي أزمات أو مشكلات تحدث فيه سوف تؤثر بشكل مباشر على عموم المنطقة، لذا تحاول الدول أن تخلق نوعا من الاستقرار في العراق، فالمنطقة لا تتحمل المزيد من الأزمات في ظل ضغوطات الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على العالم، فهناك قلق أوروبي لما يجري في العراق والخشية من انزلاق البلاد نحو الحرب الأهلية، فرغم عدم وجود تدخل دولي في الأزمة السياسية العراقية إلا أن هناك بعض الرؤى تقوم بطرحها الدول ذات التأثير في المشهد السياسي العراقي دون محاولة فرض الأجندات الخاصة بها، وهذا الأمر بدأ بتحركات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت والتي قامت بدور مهم جداً لحل هذه الأزمة، وهناك أيضا العديد من الدول حاولت عرض بعض الحلول التي قد تفضي إلى نتائج لحل الأزمة، لذا نرى اليوم أن خطابات القادة السياسيين بدت هادئة نوعاً ما، فلا يوجد حل لهذه الأزمة إلا بالحوار".
"تلعب إيران دوراً مهماً في رسم ملامح الخارطة السياسية العراقية، فدخول طهران على خط الأزمة الدائرة في العراق حاليا سيكون له تأثير كبير من خلال ضبط إيقاع بعض حلفائها في العملية السياسية، لكن الدور الإيراني في العراق اختلف بعد مفاوضات فيينا، إذ قامت إيران بالابتعاد عن المشهد العراقي لضمان سير المفاوضات التي قد تفضي إلى رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وهذا يعد نوعا من التضحية ببعض الأوراق الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان واليمن من أجل المصلحة الاستراتيجية لطهران، ومع ذلك فإن تدخلها اليوم في العراق ساهم بمنع الصدام بين القوى العراقية المتصارعة، كون إيران هي المتضرر الأكبر إذا ما اندلع القتال بين المكون الشيعي".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق