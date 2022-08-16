https://sputnikarabic.ae/20220816/هل-منحت-بيروت-الجنسية-لابنة-قاسم-سليماني-الرئاسة-اللبنانية-ترد-1066457387.html
هل منحت بيروت الجنسية لابنة قاسم سليماني... الرئاسة اللبنانية ترد
هل منحت بيروت الجنسية لابنة قاسم سليماني... الرئاسة اللبنانية ترد
كشفت الرئاسة اللبنانية، حقيقة ما تردد حول إصدار الرئيس ميشال عون مرسوما يمنح بموجبه الجنسية لابنة القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T07:08+0000
2022-08-16T07:08+0000
2022-08-16T07:08+0000
ميشال عون
مقتل قاسم سليماني
أخبار حزب الله
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واغتيل سليماني في قصف أمريكي لسيارة كان يستقلها قرب مطار العاصمة العراقية بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.ونفت الرئاسة اللبنانية في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" صحة أنباء تفيد بمنح عون الجنسية لزينب سليماني.وأكد مكتب الإعلام بالرئاسة أن هذا الخبر الذي تداولته وسائل إعلام عربية "كاذب ولا أساس له من الصحة".وكانت قناة "العربية"، قد أفادت أمس الاثنين، بمنح الجنسية اللبنانية، لزينب سليماني، وهو ما وصفته بالقرار "المثير من الرئيس اللبناني ميشال عون".وأشارت القناة إلى أن نجلة سليماني "متزوجة من رضا صفي الدين، نجل هاشم صفي الدين، الرجل الثاني في حزب الله".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ميشال عون, مقتل قاسم سليماني, أخبار حزب الله
هل منحت بيروت الجنسية لابنة قاسم سليماني... الرئاسة اللبنانية ترد
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كشفت الرئاسة اللبنانية، حقيقة ما تردد حول إصدار الرئيس ميشال عون مرسوما يمنح بموجبه الجنسية لابنة القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
واغتيل سليماني في قصف أمريكي لسيارة كان يستقلها قرب مطار العاصمة العراقية بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.
ونفت الرئاسة اللبنانية في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" صحة أنباء تفيد بمنح عون الجنسية لزينب سليماني
.
وأكد مكتب الإعلام بالرئاسة أن هذا الخبر الذي تداولته وسائل إعلام عربية "كاذب ولا أساس له من الصحة".
وكانت قناة "العربية"، قد أفادت أمس الاثنين، بمنح الجنسية اللبنانية، لزينب سليماني، وهو ما وصفته بالقرار "المثير من الرئيس اللبناني ميشال عون".
وأشارت القناة
إلى أن نجلة سليماني "متزوجة من رضا صفي الدين، نجل هاشم صفي الدين، الرجل الثاني في حزب الله".