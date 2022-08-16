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https://sputnikarabic.ae/20220816/هل-يتسبب-نقص-فيتامين-د-في-حدوث-التهابات-مزمنة-1066497410.html
هل يتسبب نقص فيتامين "د" في حدوث التهابات مزمنة؟
هل يتسبب نقص فيتامين "د" في حدوث التهابات مزمنة؟
كشفت دراسة جديدة شارك فيها نحو 300 ألف شخص أن نقص فيتامين "د" يمكن أن يتسبب في تعرض الإنسان لأنواع معينة من الالتهابات المزمنة. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T20:35+0000
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ويمكن علاج نقص فيتامين "د" عن طريق تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين أو البقاء لفترات أطول في ضوء الشمس، حسبما يقول موقع "بريفينش"، في تقرير بهذا الشأن، نشره قبل أيام.ويقول التقرير إن الدراسة الجديدة، التي أجرتها جامعة جنوب أستراليا، وجدت أن هناك علاقة بين مستويات فيتامين "د" ونوع الالتهابات التي يعاني منها بعض البشر.ولفت الموقع إلى أن الدراسة نشرتها المجلة الدولية لعلم الأوبئة، مشيرا إلى أنها كشفت عن وجود علاقة مباشرة بين نقص فيتامين "د" وظهور مستويات عالية من الالتهابات التي يمكن أن يكون لها مضاعفات صحية خطيرة على من يعاني منها إذا لم يتم علاجها مبكرا.
https://sputnikarabic.ae/20220331/أخصائية-تغذية-تحذر-من-عواقب-نقص-فيتامين-د-1060691715.html
https://sputnikarabic.ae/20220225/الكشف-عن-طريقة-لسد-نقص-فيتامين-د-من-دون-أدوية-1059136463.html
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منوعات

هل يتسبب نقص فيتامين "د" في حدوث التهابات مزمنة؟

20:35 GMT 16.08.2022
CC0 / PublicDomainPictures / vitamine Dفيتامين د
فيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
CC0 / PublicDomainPictures / vitamine D
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كشفت دراسة جديدة شارك فيها نحو 300 ألف شخص أن نقص فيتامين "د" يمكن أن يتسبب في تعرض الإنسان لأنواع معينة من الالتهابات المزمنة.
ويمكن علاج نقص فيتامين "د" عن طريق تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين أو البقاء لفترات أطول في ضوء الشمس، حسبما يقول موقع "بريفينش"، في تقرير بهذا الشأن، نشره قبل أيام.
مكملات فيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
أخصائية تغذية تحذر من عواقب نقص فيتامين "د"
31 مارس, 12:21 GMT
ويقول التقرير إن الدراسة الجديدة، التي أجرتها جامعة جنوب أستراليا، وجدت أن هناك علاقة بين مستويات فيتامين "د" ونوع الالتهابات التي يعاني منها بعض البشر.
شريحة من لحم السمك الطازح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
الكشف عن طريقة لسد نقص فيتامين "د" من دون أدوية
25 فبراير, 09:02 GMT
ولفت الموقع إلى أن الدراسة نشرتها المجلة الدولية لعلم الأوبئة، مشيرا إلى أنها كشفت عن وجود علاقة مباشرة بين نقص فيتامين "د" وظهور مستويات عالية من الالتهابات التي يمكن أن يكون لها مضاعفات صحية خطيرة على من يعاني منها إذا لم يتم علاجها مبكرا.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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