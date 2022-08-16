https://sputnikarabic.ae/20220816/هل-يتسبب-نقص-فيتامين-د-في-حدوث-التهابات-مزمنة-1066497410.html

هل يتسبب نقص فيتامين "د" في حدوث التهابات مزمنة؟

هل يتسبب نقص فيتامين "د" في حدوث التهابات مزمنة؟

كشفت دراسة جديدة شارك فيها نحو 300 ألف شخص أن نقص فيتامين "د" يمكن أن يتسبب في تعرض الإنسان لأنواع معينة من الالتهابات المزمنة. 16.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-16T20:35+0000

2022-08-16T20:35+0000

2022-08-16T20:35+0000

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ويمكن علاج نقص فيتامين "د" عن طريق تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين أو البقاء لفترات أطول في ضوء الشمس، حسبما يقول موقع "بريفينش"، في تقرير بهذا الشأن، نشره قبل أيام.ويقول التقرير إن الدراسة الجديدة، التي أجرتها جامعة جنوب أستراليا، وجدت أن هناك علاقة بين مستويات فيتامين "د" ونوع الالتهابات التي يعاني منها بعض البشر.ولفت الموقع إلى أن الدراسة نشرتها المجلة الدولية لعلم الأوبئة، مشيرا إلى أنها كشفت عن وجود علاقة مباشرة بين نقص فيتامين "د" وظهور مستويات عالية من الالتهابات التي يمكن أن يكون لها مضاعفات صحية خطيرة على من يعاني منها إذا لم يتم علاجها مبكرا.

https://sputnikarabic.ae/20220331/أخصائية-تغذية-تحذر-من-عواقب-نقص-فيتامين-د-1060691715.html

https://sputnikarabic.ae/20220225/الكشف-عن-طريقة-لسد-نقص-فيتامين-د-من-دون-أدوية-1059136463.html

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