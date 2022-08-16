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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220816/وزير-الدفاع-الروسي-ما-من-أحد-في-الناتو-يشك-في-حتمية-إنجاز-العملية-الروسية-بأوكرانيا-1066463950.html
وزير الدفاع الروسي: ما من أحد في الناتو يشك في حتمية إنجاز العملية الروسية بأوكرانيا
وزير الدفاع الروسي: ما من أحد في الناتو يشك في حتمية إنجاز العملية الروسية بأوكرانيا
تحدث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، للمشاركين في مؤتمر موسكو للأمن الدولي حول العملية الخاصة التي اضطرت روسيا إلى إجرائها في أوكرانيا. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T09:33+0000
2022-08-16T09:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونوه إلى أن روسيا بدأت عمليتها الخاصة ضد نظام الحكم في أوكرانيا بعد أن شرع حلف الناتو المعادي لروسيا في نشر قواته في "الجناح الشرقي"، وكان قد بدأ حربه غير المباشرة ضد روسيا بواسطة نظام الحكم الأوكراني. والآن يبذل حلف الناتو قصارى جهده لمنع سقوط هذا النظام مع العلم أن ما من أحد في الناتو يشك في حتمية إنجاز العملية الروسية وحتمية فشل خطط إضعاف روسيا عسكريا واقتصاديا.وأشار إلى أن العملية الخاصة الروسية بددت الخرافات المتعلقة بالأسلحة الغربية الجاري توريدها لأوكرانيا، حيث يتم سحقها في المعارك. أما بالنسبة للأسلحة الروسية فإنها أكدت مواصفاتها العالية، وفقا لما قاله وزير الدفاع الروسي.
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وزير الدفاع الروسي: ما من أحد في الناتو يشك في حتمية إنجاز العملية الروسية بأوكرانيا

09:33 GMT 16.08.2022
© Sputnik . Максим Блинов / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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تحدث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، للمشاركين في مؤتمر موسكو للأمن الدولي حول العملية الخاصة التي اضطرت روسيا إلى إجرائها في أوكرانيا.
ونوه إلى أن روسيا بدأت عمليتها الخاصة ضد نظام الحكم في أوكرانيا بعد أن شرع حلف الناتو المعادي لروسيا في نشر قواته في "الجناح الشرقي"، وكان قد بدأ حربه غير المباشرة ضد روسيا بواسطة نظام الحكم الأوكراني. والآن يبذل حلف الناتو قصارى جهده لمنع سقوط هذا النظام مع العلم أن ما من أحد في الناتو يشك في حتمية إنجاز العملية الروسية وحتمية فشل خطط إضعاف روسيا عسكريا واقتصاديا.
وأشار إلى أن العملية الخاصة الروسية بددت الخرافات المتعلقة بالأسلحة الغربية الجاري توريدها لأوكرانيا، حيث يتم سحقها في المعارك. أما بالنسبة للأسلحة الروسية فإنها أكدت مواصفاتها العالية، وفقا لما قاله وزير الدفاع الروسي.
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