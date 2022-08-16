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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220816/وزير-الدفاع-الروسي-ينفي-إشاعات-كاذبة-حول-السلاح-النووي-1066460583.html
وزير الدفاع الروسي ينفي إشاعات حول السلاح النووي
وزير الدفاع الروسي ينفي إشاعات حول السلاح النووي
وصف وزير الدفاع الروسي ما أعلنته بعض وسائل الإعلام عن أن روسيا تخطط لاستخدام السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا بأنه كذب مفضوح. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T08:22+0000
2022-08-16T08:50+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
آرميا 2022
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وقال سيرغي شويغو في كلمة افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي، في إشارة إلى مزاعم التحضير لاستخدام السلاح النووي التكتيكي الروسي في أوكرانيا ومزاعم الاستعداد لاستخدام السلاح الكيميائي: "إنها إشاعات كاذبة".ونوه إلى أنه لا يمكن أن تلجأ القوات الروسية إلى استخدام السلاح النووي إلا لأجل صد الهجوم النووي.
https://sputnikarabic.ae/20220816/شويغو-تركيز-تحالف-أوكوس-على-تطوير-أسطول-الغواصات-النووية-يخلق-ظروفا-لتقويض-معاهدة-حظر-الانتشار-1066459181.html
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روسيا, آرميا 2022

وزير الدفاع الروسي ينفي إشاعات حول السلاح النووي

08:22 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 08:50 GMT 16.08.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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وصف وزير الدفاع الروسي ما أعلنته بعض وسائل الإعلام عن أن روسيا تخطط لاستخدام السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا بأنه كذب مفضوح.
وقال سيرغي شويغو في كلمة افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي، في إشارة إلى مزاعم التحضير لاستخدام السلاح النووي التكتيكي الروسي في أوكرانيا ومزاعم الاستعداد لاستخدام السلاح الكيميائي: "إنها إشاعات كاذبة".
ونوه إلى أنه لا يمكن أن تلجأ القوات الروسية إلى استخدام السلاح النووي إلا لأجل صد الهجوم النووي.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2022
شويغو: تركيز تحالف "أوكوس" على تطوير أسطول الغواصات النووية يخلق ظروفا لتقويض معاهدة حظر الانتشار
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