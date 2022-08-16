https://sputnikarabic.ae/20220816/وزير-الدفاع-السوري-بدعم-من-الدول-الصديقة-نتقدم-بخطى-ثابتة-على-طريق-النصر-على-الإرهاب-1066461942.html
وزير الدفاع السوري: بدعم من الدول الصديقة نتقدم بخطى ثابتة على طريق النصر على الإرهاب
وزير الدفاع السوري: بدعم من الدول الصديقة نتقدم بخطى ثابتة على طريق النصر على الإرهاب
صرح وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، بأن سوريا وبدعم من الدول الصديقة تتقدم بخطى ثابتة على طريق النصر على الإرهاب وإعادة الاستقرار. 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T09:04+0000
2022-08-16T09:04+0000
2022-08-16T09:50+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
آرميا 2022
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وأضاف الوزير خلال كلمة ألقاها في مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية ملحة لمواجهة مشاريع الهيمنة والاستعمار.وقال الوزير أن أبواب سوريا مفتوحة دائما لكل صديق ومحب، أما من يستهدف أرضنا وتاريخنا ومستقبلنا بالعدوان والدمار فسيجدون أمامهم شعباً يرفض الذل والهوان ويقدم كل التضحية من أجل كرامة وطنه.وطالب الوزير خلال كلمته التي ألقاها بوقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، واصفا ذلك بالانتهاك لسيادة واستقلال سوريا.ويعقد مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، وهو منتدى سنوي برعاية وزارة الدفاع الروسية لمناقشة القضايا والاتجاهات الملحة على جدول الأعمال العسكري الدولي، ويعقد المنتدى منذ عام 2012.
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, آرميا 2022
روسيا, أخبار سوريا اليوم, آرميا 2022
وزير الدفاع السوري: بدعم من الدول الصديقة نتقدم بخطى ثابتة على طريق النصر على الإرهاب
09:04 GMT 16.08.2022 (تم التحديث: 09:50 GMT 16.08.2022) تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، بأن سوريا وبدعم من الدول الصديقة تتقدم بخطى ثابتة على طريق النصر على الإرهاب وإعادة الاستقرار.
وأضاف الوزير خلال كلمة ألقاها في مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية ملحة لمواجهة مشاريع الهيمنة والاستعمار.
وقال الوزير أن أبواب سوريا مفتوحة دائما لكل صديق ومحب، أما من يستهدف أرضنا وتاريخنا ومستقبلنا بالعدوان والدمار فسيجدون أمامهم شعباً يرفض الذل والهوان ويقدم كل التضحية من أجل كرامة وطنه.
وطالب الوزير خلال كلمته التي ألقاها بوقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، واصفا ذلك بالانتهاك لسيادة واستقلال سوريا.
ويعقد مؤتمر
موسكو العاشر للأمن الدولي، وهو منتدى سنوي برعاية وزارة الدفاع الروسية لمناقشة القضايا والاتجاهات الملحة على جدول الأعمال العسكري الدولي، ويعقد المنتدى منذ عام 2012.