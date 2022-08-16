https://sputnikarabic.ae/20220816/وزير-قبرصي-لا-نخطط-لزيادة-الرسوم-على-مستهلكي-الغاز-1066467281.html
وزير قبرصي: لا نخطط لزيادة الرسوم على مستهلكي الغاز
وزير قبرصي: لا نخطط لزيادة الرسوم على مستهلكي الغاز
قال وزير المالية القبرصي كونستانتينوس بيتريدس، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده لا تخطط لفرض ضرائب ورسوم إضافية على مستهلكي الغاز كما تفعل ألمانيا ودول الاتحاد... 16.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-16T10:53+0000
2022-08-16T10:53+0000
2022-08-16T10:53+0000
اليونان
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وتابع الوزير في بيان، إن إعلانه يتعلق برسالة بعث بها وزير ألماني إلى المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، بخصوص عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الإضافية التي تم فرضها على الغاز الطبيعي للألمان لمساعدة شركات الطاقة على مواجهة الارتفاع الصاروخي لأسعار الغاز.وقال بيتريدس: "لا تنوي الحكومة فرض رسوم أو ضرائب إضافية على المستهلكين، على العكس من ذلك، تهدف سياستنا خلال هذه الفترة الصعبة إلى دعم المجتمع، مع إعطاء الأولوية لمساعدة المواطنين المعرضين للخطر".وأضاف الوزير أن قبرص لديها معدل ضريبة القيمة المضافة منخفض للغاية وأسعار وقود أقل مقارنة بألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مضيفًا أن الحكومة تبنت مجموعة من الإجراءات لمساعدة مواطنيها.وواجهت السوق الأوروبية مشكلات في سوق الغاز، وعزا الخبراء حدوثها إلى محدودية العرض من الموردين الرئيسيين، بالإضافة لانخفاض مستويات الإشغال في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض (UGS) في أوروبا وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اليونان
وزير قبرصي: لا نخطط لزيادة الرسوم على مستهلكي الغاز
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قال وزير المالية القبرصي كونستانتينوس بيتريدس، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده لا تخطط لفرض ضرائب ورسوم إضافية على مستهلكي الغاز كما تفعل ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وتابع الوزير في بيان، إن إعلانه يتعلق برسالة بعث بها وزير ألماني إلى المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني، بخصوص عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الإضافية التي تم فرضها على الغاز الطبيعي
للألمان لمساعدة شركات الطاقة على مواجهة الارتفاع الصاروخي لأسعار الغاز.
وقال بيتريدس: "لا تنوي الحكومة فرض رسوم أو ضرائب إضافية على المستهلكين، على العكس من ذلك، تهدف سياستنا خلال هذه الفترة الصعبة إلى دعم المجتمع، مع إعطاء الأولوية لمساعدة المواطنين المعرضين للخطر".
وأضاف الوزير أن قبرص لديها معدل ضريبة القيمة المضافة منخفض للغاية وأسعار وقود أقل مقارنة بألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مضيفًا أن الحكومة تبنت مجموعة من الإجراءات لمساعدة مواطنيها.
وواجهت السوق
الأوروبية مشكلات في سوق الغاز، وعزا الخبراء حدوثها إلى محدودية العرض من الموردين الرئيسيين، بالإضافة لانخفاض مستويات الإشغال في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض (UGS) في أوروبا وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا.