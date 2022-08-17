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آرميا 2022: عرض أحدث نظام روسي لتدريب جنود المدفعية
آرميا 2022: عرض أحدث نظام روسي لتدريب جنود المدفعية
تعرض إحدى مؤسسات التعليم العسكري الروسية مجموعة معدات مخصصة لتدريب جنود المدفعية وخاصة مشغّلي راجمات الصواريخ، في معرض "آرميا 2022" في ضواحي موسكو. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T05:58+0000
2022-08-17T05:59+0000
سلاح روسيا
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وأخبر سيرغي شادرين، رئيس قسم البحث العلمي في أكاديمية ميخايلوفسكايا العسكرية، "سبوتنيك" بأن نظام التدريب الذي اخترعه العاملون في أكاديمية سلاح المدفعية قد بدئ باستخدامه. وقد استلمت القوات المسلحة الروسية أكثر من 100 مجموعة معدات خاصة بنظام التدريب المبتكر.بين مكوّنات النظام جهاز "أرتيرا في تي" وهو عبارة عن ميدان رماية افتراضي الذي يتيح إكساب المتدربين المهارات اللازمة لإدارة نيران المدفعية.يجدر بالذكر أن أكاديمية ميخايلوفسكايا تجتذب الطلبة من البلدان الأجنبية الكثيرة بينها مصر والجزائر.
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سلاح روسيا
سلاح روسيا

آرميا 2022: عرض أحدث نظام روسي لتدريب جنود المدفعية

05:58 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 05:59 GMT 17.08.2022)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الذهاب إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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تعرض إحدى مؤسسات التعليم العسكري الروسية مجموعة معدات مخصصة لتدريب جنود المدفعية وخاصة مشغّلي راجمات الصواريخ، في معرض "آرميا 2022" في ضواحي موسكو.
وأخبر سيرغي شادرين، رئيس قسم البحث العلمي في أكاديمية ميخايلوفسكايا العسكرية، "سبوتنيك" بأن نظام التدريب الذي اخترعه العاملون في أكاديمية سلاح المدفعية قد بدئ باستخدامه. وقد استلمت القوات المسلحة الروسية أكثر من 100 مجموعة معدات خاصة بنظام التدريب المبتكر.
بين مكوّنات النظام جهاز "أرتيرا في تي" وهو عبارة عن ميدان رماية افتراضي الذي يتيح إكساب المتدربين المهارات اللازمة لإدارة نيران المدفعية.
يجدر بالذكر أن أكاديمية ميخايلوفسكايا تجتذب الطلبة من البلدان الأجنبية الكثيرة بينها مصر والجزائر.
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:53 GMT
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