https://sputnikarabic.ae/20220817/آرميا-2022-عرض-أحدث-نظام-لتدريب-جنود-المدفعية-1066501547.html
آرميا 2022: عرض أحدث نظام روسي لتدريب جنود المدفعية
آرميا 2022: عرض أحدث نظام روسي لتدريب جنود المدفعية
تعرض إحدى مؤسسات التعليم العسكري الروسية مجموعة معدات مخصصة لتدريب جنود المدفعية وخاصة مشغّلي راجمات الصواريخ، في معرض "آرميا 2022" في ضواحي موسكو. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T05:58+0000
2022-08-17T05:58+0000
2022-08-17T05:59+0000
سلاح روسيا
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وأخبر سيرغي شادرين، رئيس قسم البحث العلمي في أكاديمية ميخايلوفسكايا العسكرية، "سبوتنيك" بأن نظام التدريب الذي اخترعه العاملون في أكاديمية سلاح المدفعية قد بدئ باستخدامه. وقد استلمت القوات المسلحة الروسية أكثر من 100 مجموعة معدات خاصة بنظام التدريب المبتكر.بين مكوّنات النظام جهاز "أرتيرا في تي" وهو عبارة عن ميدان رماية افتراضي الذي يتيح إكساب المتدربين المهارات اللازمة لإدارة نيران المدفعية.يجدر بالذكر أن أكاديمية ميخايلوفسكايا تجتذب الطلبة من البلدان الأجنبية الكثيرة بينها مصر والجزائر.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
آرميا 2022: عرض أحدث نظام روسي لتدريب جنود المدفعية
05:58 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 05:59 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
تعرض إحدى مؤسسات التعليم العسكري الروسية مجموعة معدات مخصصة لتدريب جنود المدفعية وخاصة مشغّلي راجمات الصواريخ، في معرض "آرميا 2022" في ضواحي موسكو.
وأخبر
سيرغي شادرين، رئيس قسم البحث العلمي في أكاديمية ميخايلوفسكايا العسكرية، "سبوتنيك" بأن نظام التدريب الذي اخترعه العاملون في أكاديمية سلاح المدفعية قد بدئ باستخدامه. وقد استلمت القوات المسلحة الروسية أكثر من 100 مجموعة معدات خاصة بنظام التدريب المبتكر.
بين مكوّنات النظام جهاز "أرتيرا في تي" وهو عبارة عن ميدان رماية افتراضي الذي يتيح إكساب المتدربين المهارات اللازمة لإدارة نيران المدفعية.
يجدر بالذكر أن أكاديمية ميخايلوفسكايا تجتذب الطلبة من البلدان الأجنبية الكثيرة بينها مصر والجزائر.