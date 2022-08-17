https://sputnikarabic.ae/20220817/آرميا-2022-عرض-صواريخ-تدمر-سفن-العدو-بصمت-1066503816.html
"آرميا 2022": عرض صواريخ تدمر سفن العدو بصمت
"آرميا 2022": عرض صواريخ تدمر سفن العدو بصمت
تعرض إحدى شركات الإنتاج الحربي الروسية المصنعة للأسلحة الصاروخية التكتيكية طوربيد "أ تي-1أ" في معرض "آرميا 2022" في ضواحي موسكو. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T07:00+0000
2022-08-17T07:00+0000
2022-08-17T07:04+0000
آرميا 2022
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طوربيد "أ تي-1أ" مخصص لتدمير سفن العدو وغواصاته. ويبلغ مداه 18 كيلومترا بينما تتراوح سرعته بين 30 عقدة بحرية و50 عقدة، أي أنه أسرع من سفن السطح والغواصات. ويعمل الطوربيد بالطاقة الكهربائية.ويحتوي المعرض على صواريخ بحرية أخرى بينها طوربيد "أو غي إس تي" وطوربيد "إم تي تي".وجاء في بيان مواصفات طوربيد "أو غي إس تي" إن المحرك الذي يعمل بالوقود السائل يمكّن الصاروخ من الوصول إلى هدف يجب تدميره يبعد بـ50 كيلومترا أو ما يبعد بـ25 كيلومترا عندما تبلغ سرعته 50 عقدة.أما طوربيد "إم تي تي" فهو مخصص لمكافحة ما يبعد عن سطح الماء بـ600 متر. وتتراوح سرعته بين 30 و50 عقدة.وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن جميع هذه الطوربيدات صامتة.
https://sputnikarabic.ae/20220817/آرميا-2022-عرض-أحدث-نظام-لتدريب-جنود-المدفعية-1066501547.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
آرميا 2022
"آرميا 2022": عرض صواريخ تدمر سفن العدو بصمت
07:00 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 07:04 GMT 17.08.2022) تابعنا عبر
تعرض إحدى شركات الإنتاج الحربي الروسية المصنعة للأسلحة الصاروخية التكتيكية طوربيد "أ تي-1أ" في معرض "آرميا 2022" في ضواحي موسكو.
طوربيد "أ تي-1أ" مخصص لتدمير سفن العدو وغواصاته. ويبلغ مداه 18 كيلومترا بينما تتراوح سرعته بين 30 عقدة بحرية و50 عقدة، أي أنه أسرع من سفن السطح والغواصات. ويعمل الطوربيد بالطاقة الكهربائية.
ويحتوي المعرض على صواريخ بحرية أخرى بينها طوربيد "أو غي إس تي" وطوربيد "إم تي تي".
وجاء في بيان مواصفات طوربيد "أو غي إس تي" إن المحرك الذي يعمل بالوقود السائل يمكّن الصاروخ من الوصول إلى هدف يجب تدميره يبعد بـ50 كيلومترا أو ما يبعد بـ25 كيلومترا عندما تبلغ سرعته 50 عقدة.
أما طوربيد "إم تي تي" فهو مخصص لمكافحة ما يبعد عن سطح الماء بـ600 متر. وتتراوح سرعته بين 30 و50 عقدة.
وأشارت
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن جميع هذه الطوربيدات صامتة.