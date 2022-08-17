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https://sputnikarabic.ae/20220817/أردوغان-سيتم-اتخاذ-الخطوات-اللازمة-لتعيين-سفير-تركي-لدى-تل-أبيب-في-أسرع-وقت-1066545688.html
أردوغان: سنتخذ الخطوات اللازمة لتعيين سفير لدى تل أبيب في أقرب وقت
أردوغان: سنتخذ الخطوات اللازمة لتعيين سفير لدى تل أبيب في أقرب وقت
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتعيين سفير لها في تل أبيب، بأقرب وقت ممكن. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T19:07+0000
2022-08-17T19:27+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. جاء هذا خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، بحسب بيان للرئاسة التركية اليوم الأربعاء. وجاء في البيان أن أردوغان رحب خلال اتصال هاتفي مع لابيد، بتقدم العلاقات مع إسرائيل، في إطار التفاهم الذي تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء إلى تركيا.وأكد أردوغان حسب البيان، أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن لتعيين سفير لدى تل أبيب.من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، إن لابيد اتفق مع الرئيس التركي، على أن التطور الأخير في العلاقات بين البلدين، سيؤدي إلى تحقيق إنجازات عديدة في مجالات الاقتصاد والسياسة.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إعادة تبادل السفراء مع تركيا، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي جمع لابيد وأردوغان.وذكرت رئاسة الوزراء في بيان أنه "جراء الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء لابيد والرئيس التركي أردوغان، إسرائيل وتركيا تعيدان السفيران".وأضاف لابيد في البيان أن "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا مهما للاستقرار الإقليمي وبشرى اقتصادية مهمة جدا بالنسبة لمواطنينا. سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".يذكر أن تركيا أعلنت طرد السفير الإسرائيلي لديها، على خلفية أعمال العنف في قطاع غزة وأسفرت حينها عن العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ "المجزرة".وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في آذار/مارس الماضي.
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل

أردوغان: سنتخذ الخطوات اللازمة لتعيين سفير لدى تل أبيب في أقرب وقت

19:07 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 19:27 GMT 17.08.2022)
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتعيين سفير لها في تل أبيب، بأقرب وقت ممكن.
أنطاكيا - سبوتنيك. جاء هذا خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، بحسب بيان للرئاسة التركية اليوم الأربعاء.
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وجاء في البيان أن أردوغان رحب خلال اتصال هاتفي مع لابيد، بتقدم العلاقات مع إسرائيل، في إطار التفاهم الذي تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء إلى تركيا.
وأكد أردوغان حسب البيان، أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن لتعيين سفير لدى تل أبيب.
من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، إن لابيد اتفق مع الرئيس التركي، على أن التطور الأخير في العلاقات بين البلدين، سيؤدي إلى تحقيق إنجازات عديدة في مجالات الاقتصاد والسياسة.

وحسب بيان مكتب لابيد، فإن الأخير أكد خلال الاتصال، أهمية الدور الذي تلعبه كل من إسرائيل وتركيا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إعادة تبادل السفراء مع تركيا، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي جمع لابيد وأردوغان.
وذكرت رئاسة الوزراء في بيان أنه "جراء الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء لابيد والرئيس التركي أردوغان، إسرائيل وتركيا تعيدان السفيران".
وأضاف لابيد في البيان أن "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا مهما للاستقرار الإقليمي وبشرى اقتصادية مهمة جدا بالنسبة لمواطنينا. سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".
يذكر أن تركيا أعلنت طرد السفير الإسرائيلي لديها، على خلفية أعمال العنف في قطاع غزة وأسفرت حينها عن العشرات وإصابة نحو ألفي شخص، حيث وصف الرئيس التركي ما حدث في القطاع بـ "المجزرة".
وشهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في آذار/مارس الماضي.
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