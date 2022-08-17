https://sputnikarabic.ae/20220817/أردوغان-وغوتيريش-يزوران-أوكرانيا-ويبحثان-الأزمة-مع-زيلينسكي-1066538065.html
أردوغان وغوتيريش يزوران أوكرانيا ويبحثان الأزمة مع زيلينسكي
أردوغان وغوتيريش يزوران أوكرانيا ويبحثان الأزمة مع زيلينسكي
قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش سوف يلتقي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T16:18+0000
2022-08-17T16:18+0000
2022-08-17T16:18+0000
راديو
عالم سبوتنيك
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أردوغان وجوتيريش يزوران أوكرانيا ويبحثان الأزمة مع زيلينسكي
وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة سيزور أيضا ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود يوم الجمعة.وتشهد محطة زابوريجيه النووية تصعيدا خطيرا، حيث شهدت قصفا في محيطها أسفر عن أضرار.وحذرت روسيا التي تسيطر على المحطة كييف، مشيرة إلى أنها تلعب بالنار لكنها أكدت أن المحطة مازالت بخير ولم يحدث فيها أي اضرار.في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال المحلل السياسي التركي، طه عودة أوغلو:وأضاف عودة أوغلو أنه قد أشارت أنقرة مرارا إلى أنها تحاول قدر الإمكان عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني لاستئناف المفاوضات بين البلدين، رغم أن هناك ضغوط غربية وأمريكية بالطبع لعرقلة هذه المفاوضات لكن تركيا حتى اللحظة تحاول الاستمرار في دورها كوسيط مقبول لدى كل الأطراف.الصدر يعلن تأجيل تظاهرات السبت "حتى إشعار آخر" وانطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الكاظميوأعلن زعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر عن إرجاء المظاهرة الذي دعا إليها سابقا والتي كان من المقرر أن تكون السبت المقبل، وقال الصدر إن التأجيل جاء لكي يفشل المخططات الخبيثة لسفك دماء العراقيين الذين راح الكثير منهم ضحية للفساد .ويشهد العراق منذ انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2021 صراعا سياسيا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتسمية رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال الدكتور رائد العزاوي رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية:وأضاف العزاوي أن الصدر لن يترك فرصة للحوار بالتأكيد وسيشارك فيها لكن لديه ثوابت بالطبع وهو يريد بشكل واضح حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي فالصدر وكل الفرقاء السياسيين لديهم رغبة للحوار لكن من أجل الوصول إلى نتيجة فعلية أما مجرد الحوار والتفاوض من دون نتيجة فسيكون خطوة لن تأتي أُكُلها.تونس تبدأ مرحلة جديدة مع إعلان النتائج النهائية بقبول الدستور الجديدتتأهب تونس لدخول الدستور الجديد حيز النفاذ، إذ أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مشروع الدستور تم اعتماده بنسبة 94.6 في المئة من الأصوات، وهو المشروع الذي يعطي لرئيس الدولة صلاحيات واسعة.أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اعتماد مشروع الدستور الجديد بعد أن رفض القضاء كافة الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نُظم في 25 تموز/ يوليو.ويخشى معارضون لخطط الرئيس قيس سعيد وناشطون في المجتمع المدني أن تكون تونس قد انضمت الآن إلى نادي الديمقراطيات الفاشلة بعد تكتلات داخلية وخارجية أدت الى إفشال ما يعرف بثورات الربيع العربي والتي كانت تونس أول من أطلقها مع بداية عام 2011.في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال المحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي:وأضاف اليحياوي أن "الدستور الجديد وقع قبوله بنسبة محترمة وربما أيضا المعارضة منذ البداية لم تكن تأخذ الرئيس قيس سعيد على محمل الجد لذا كانت تحركاتها باهتة وحتى هذه اللحظة لم تحقق شيئا، بل لعل الغالبية العظمى من المعارضة تقر بأنه لا يمكن الرجوع إلى ما قبل الخامس والعشرين من يوليو/ تموز لكنها في الوقت ذاته لا تقدم بدائل حقيقة وأفكارا صادقة، وكأنها معارضة من أجل المعارضة ومجرد ديكور في المشهد السياسي ولن يكون لها أي تأثير على مستقبل الحالة السياسية في تونس".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
راديو, عالم سبوتنيك, аудио
راديو, عالم سبوتنيك, аудио
أردوغان وغوتيريش يزوران أوكرانيا ويبحثان الأزمة مع زيلينسكي
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قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش سوف يلتقي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة لفوف في أوكرانيا.
وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة
سيزور أيضا ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود يوم الجمعة.
ويأتي هذا اللقاء لبحث الوضع في محطة زابوريجيه للطاقة النووية، إلى جانب إيجاد حل سياسي للصراع مع روسيا.
وتشهد محطة زابوريجيه النووية تصعيدا خطيرا، حيث شهدت قصفا في محيطها أسفر عن أضرار.
وحذرت روسيا التي تسيطر على المحطة كييف، مشيرة إلى أنها تلعب بالنار لكنها أكدت أن المحطة مازالت بخير ولم يحدث فيها أي اضرار.
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال المحلل السياسي التركي، طه عودة أوغلو:
"من دون شك الزيارة مهمة للغاية فهي الأولى منذ بداية الأزمة وتأتي بعد زيارة قام بها الرئيس أردوغان وتقابل خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين، وكان هناك تفاهمات بالتأكيد في ملف الحبوب في ظل الاتفاق الذي تم التوصل إليه".
وأضاف عودة أوغلو أنه قد أشارت أنقرة مرارا إلى أنها تحاول قدر الإمكان عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني لاستئناف المفاوضات بين البلدين، رغم أن هناك ضغوط غربية وأمريكية بالطبع لعرقلة هذه المفاوضات لكن تركيا حتى اللحظة تحاول الاستمرار في دورها كوسيط مقبول لدى كل الأطراف.
الصدر يعلن تأجيل تظاهرات السبت "حتى إشعار آخر" وانطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الكاظمي
عقدت القوى السياسية العراقية وعلى رأسها الإطار التنسيقي، اجتماعها في قصر الحكومة بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل الأزمة في البلاد، وذلك وسط عدم حضور التيار الصدري الطرف الآخر في المشكلة السياسية الحالية.
وأعلن زعيم التيار الصدري الشيعي
مقتدى الصدر عن إرجاء المظاهرة الذي دعا إليها سابقا والتي كان من المقرر أن تكون السبت المقبل، وقال الصدر إن التأجيل جاء لكي يفشل المخططات الخبيثة لسفك دماء العراقيين الذين راح الكثير منهم ضحية للفساد .
ويشهد العراق منذ انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2021 صراعا سياسيا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتسمية رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال الدكتور رائد العزاوي رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية:
"هنالك جملة أسباب تقف وراء مسألة تأجيل هذه المظاهرات منها أن الصدر يرى أن الوضع في العراق لا يحتمل أن يكون هناك شارع متوثب في نفس التوقيت، وأن محاولة الصدام توصل إلى ما لا يحمد عقباه، كما أنه مؤمن بالحوار، ويرى أنه لا سبيل إلا عبر الحوار، ويرى أيضا أن دعوة الكاظمي صادقة ومهمة ومحل تقدير واحترام من جميع الفرقاء لإخراج البلاد من أزمتها الحالية".
وأضاف العزاوي أن الصدر لن يترك فرصة للحوار بالتأكيد وسيشارك فيها لكن لديه ثوابت بالطبع وهو يريد بشكل واضح حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي فالصدر وكل الفرقاء السياسيين لديهم رغبة للحوار لكن من أجل الوصول إلى نتيجة فعلية أما مجرد الحوار والتفاوض من دون نتيجة فسيكون خطوة لن تأتي أُكُلها.
تونس تبدأ مرحلة جديدة مع إعلان النتائج النهائية بقبول الدستور الجديد
تتأهب تونس لدخول الدستور الجديد حيز النفاذ، إذ أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مشروع الدستور تم اعتماده بنسبة 94.6 في المئة من الأصوات، وهو المشروع الذي يعطي لرئيس الدولة صلاحيات واسعة.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اعتماد مشروع الدستور الجديد
بعد أن رفض القضاء كافة الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نُظم في 25 تموز/ يوليو.
وأدت الموافقة بأغلبية ساحقة على الدستور في استفتاء لم يشارك فيه سوى ربع الناخبين المؤهلين فقط إلى تكريس نظام سياسي جديد يتمتع فيه الرئيس بسلطة شبه كاملة وبلا قيود ولا رقابة تذكر على سلطته.
ويخشى معارضون لخطط الرئيس قيس سعيد وناشطون في المجتمع المدني أن تكون تونس قد انضمت الآن إلى نادي الديمقراطيات الفاشلة بعد تكتلات داخلية وخارجية أدت الى إفشال ما يعرف بثورات الربيع العربي والتي كانت تونس أول من أطلقها مع بداية عام 2011.
في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال المحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي:
"الخطوة الكبرى التالية حسب خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها هي الانتخابات التشريعية في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول، وبإجراء هذه الانتخابات من المتوقع لخارطة الطريق التي أعلنها سعيد أن تكون قد انتهت، وقوس حالة الاستثناء قد أغلق، ومن ثم نمر إلى مرحلة التركيز على مؤسسات الدولة الأساسية".
وأضاف اليحياوي أن "الدستور الجديد وقع قبوله بنسبة محترمة وربما أيضا المعارضة منذ البداية لم تكن تأخذ الرئيس قيس سعيد على محمل الجد لذا كانت تحركاتها باهتة وحتى هذه اللحظة لم تحقق شيئا، بل لعل الغالبية العظمى من المعارضة تقر بأنه لا يمكن الرجوع إلى ما قبل الخامس والعشرين من يوليو/ تموز لكنها في الوقت ذاته لا تقدم بدائل حقيقة وأفكارا صادقة، وكأنها معارضة من أجل المعارضة ومجرد ديكور في المشهد السياسي ولن يكون لها أي تأثير على مستقبل الحالة السياسية في تونس".