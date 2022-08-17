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أستراليا توقف إيجار أرض مخصصة لبناء السفارة الروسية عليها
أستراليا توقف إيجار أرض مخصصة لبناء السفارة الروسية عليها
قررت السلطات الأسترالية، اليوم الأربعاء، وقف تأجير الأرض التي كانت روسيا بصدد بناء سفارة جديدة عليها، وذلك في أعقاب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لهيئة... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T11:50+0000
2022-08-17T11:50+0000
روسيا
أستراليا
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والحديث هنا عن موقع استحوذت عليه روسيا في كانبرا في ديسمبر/كانون الأول 2008، حيث أصدرت هيئة العاصمة الوطنية تصريحًا لعقد الإيجار، وفي عام 2011 للعمل والبناء.وفقًا لاتفاقية الإيجار، تعهدت روسيا ببناء المبنى في غضون ثلاث سنوات، لكن المشروع لم يكتمل أبدًا.وقالت هيئة العاصمة الوطنية: "بعد مشاورات ومناقشات منتظمة مع المسؤولين الروس على مدى سنوات، وفي ظل عدم وجود التزامات بشأن تواريخ الإنجاز، قررت هيئة العاصمة الوطنية إنهاء عقد الإيجار".ولدى روسيا الآن 20 يومًا لإخلاء الموقع وسيعود بعد ذلك إلى قائمة الأراضي المتاحة للأغراض الدبلوماسية.ويذكر أن هذا القرار لا ينطبق على مبنى السفارة القديم، وتجدر الإشارة إلى أن روسيا قد تقدم طلبًا جديدًا في المستقبل.
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روسيا, أستراليا
روسيا, أستراليا

أستراليا توقف إيجار أرض مخصصة لبناء السفارة الروسية عليها

11:50 GMT 17.08.2022
CC0 / Pixabay / سيدني، أستراليا
سيدني، أستراليا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
CC0 / Pixabay /
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قررت السلطات الأسترالية، اليوم الأربعاء، وقف تأجير الأرض التي كانت روسيا بصدد بناء سفارة جديدة عليها، وذلك في أعقاب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لهيئة العاصمة الوطنية، بشأن التخطيط وإدارة الأراضي.
والحديث هنا عن موقع استحوذت عليه روسيا في كانبرا في ديسمبر/كانون الأول 2008، حيث أصدرت هيئة العاصمة الوطنية تصريحًا لعقد الإيجار، وفي عام 2011 للعمل والبناء.
وفقًا لاتفاقية الإيجار، تعهدت روسيا ببناء المبنى في غضون ثلاث سنوات، لكن المشروع لم يكتمل أبدًا.
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وقالت هيئة العاصمة الوطنية: "بعد مشاورات ومناقشات منتظمة مع المسؤولين الروس على مدى سنوات، وفي ظل عدم وجود التزامات بشأن تواريخ الإنجاز، قررت هيئة العاصمة الوطنية إنهاء عقد الإيجار".
وأضافت رئيسة القسم، سالي بارنز، أن "ورشة العمل القائمة تنتهك جمالية وأهمية المنطقة المخصصة للبعثات الدبلوماسية".
ولدى روسيا الآن 20 يومًا لإخلاء الموقع وسيعود بعد ذلك إلى قائمة الأراضي المتاحة للأغراض الدبلوماسية.
ويذكر أن هذا القرار لا ينطبق على مبنى السفارة القديم، وتجدر الإشارة إلى أن روسيا قد تقدم طلبًا جديدًا في المستقبل.
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