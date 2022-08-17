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https://sputnikarabic.ae/20220817/أكثر-من-الآخرين-الخارجية-الأمريكية-حاولنا-تفادي-صدام-مباشر-في-أوكرانيا-1066538700.html
"أكثر من الآخرين"... الخارجية الأمريكية: حاولنا تفادي صدام مباشر في أوكرانيا
"أكثر من الآخرين"... الخارجية الأمريكية: حاولنا تفادي صدام مباشر في أوكرانيا
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده بذلت قصارى جهدها لتحاشي اندلاع مواجهة عسكرية في أوكرانيا، مقارنة بالأطراف المعنية... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T16:17+0000
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وأشار نيد برايس إلى أن "واشطن أنصتت ببالغ الاهتمام لما صرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار قمة موسكو العاشرة للأمن الدولي"، مضيفا أنه "ليست هناك أي دولة سعت إلى تجنب الأزمة الأوكرانية، إلاّ الولايات المتحدة".هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في خطابه عبر الفيديو خلال قمة موسكو أن قرار إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جاء على أساس ميثاق الأمم المتحدة، ولفت إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى إطالة أمد النزاع.
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كاريكاتير, وسائط متعددة

"أكثر من الآخرين"... الخارجية الأمريكية: حاولنا تفادي صدام مباشر في أوكرانيا

16:17 GMT 17.08.2022
حاولت الولايات المتحدة تفادي صدام مباشر بين موسكو وكييف
حاولت الولايات المتحدة تفادي صدام مباشر بين موسكو وكييف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
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قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده بذلت قصارى جهدها لتحاشي اندلاع مواجهة عسكرية في أوكرانيا، مقارنة بالأطراف المعنية الأخرى.
وأشار نيد برايس إلى أن "واشطن أنصتت ببالغ الاهتمام لما صرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار قمة موسكو العاشرة للأمن الدولي"، مضيفا أنه "ليست هناك أي دولة سعت إلى تجنب الأزمة الأوكرانية، إلاّ الولايات المتحدة".
هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في خطابه عبر الفيديو خلال قمة موسكو أن قرار إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جاء على أساس ميثاق الأمم المتحدة، ولفت إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى إطالة أمد النزاع.
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:37 GMT
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