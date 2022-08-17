https://sputnikarabic.ae/20220817/أكثر-من-الآخرين-الخارجية-الأمريكية-حاولنا-تفادي-صدام-مباشر-في-أوكرانيا-1066538700.html
"أكثر من الآخرين"... الخارجية الأمريكية: حاولنا تفادي صدام مباشر في أوكرانيا
"أكثر من الآخرين"... الخارجية الأمريكية: حاولنا تفادي صدام مباشر في أوكرانيا
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده بذلت قصارى جهدها لتحاشي اندلاع مواجهة عسكرية في أوكرانيا، مقارنة بالأطراف المعنية... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T16:17+0000
2022-08-17T16:17+0000
2022-08-17T16:17+0000
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وأشار نيد برايس إلى أن "واشطن أنصتت ببالغ الاهتمام لما صرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار قمة موسكو العاشرة للأمن الدولي"، مضيفا أنه "ليست هناك أي دولة سعت إلى تجنب الأزمة الأوكرانية، إلاّ الولايات المتحدة".هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في خطابه عبر الفيديو خلال قمة موسكو أن قرار إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جاء على أساس ميثاق الأمم المتحدة، ولفت إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى إطالة أمد النزاع.
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"أكثر من الآخرين"... الخارجية الأمريكية: حاولنا تفادي صدام مباشر في أوكرانيا
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قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده بذلت قصارى جهدها لتحاشي اندلاع مواجهة عسكرية في أوكرانيا، مقارنة بالأطراف المعنية الأخرى.
وأشار نيد برايس إلى أن "واشطن أنصتت ببالغ الاهتمام لما صرح به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار قمة موسكو العاشرة للأمن الدولي"، مضيفا أنه "ليست هناك أي دولة سعت إلى تجنب الأزمة الأوكرانية، إلاّ الولايات المتحدة".
هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في خطابه عبر الفيديو خلال قمة موسكو أن قرار إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جاء على أساس ميثاق الأمم المتحدة، ولفت إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى إطالة أمد النزاع.