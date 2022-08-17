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https://sputnikarabic.ae/20220817/أكثر-من-10-حرائق-متزامنة-في-عدة-مناطق-بتونس-صور-1066543092.html
أكثر من 10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس... صور
أكثر من 10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس... صور
شهدت تونس، اليوم الأربعاء، اندلاع أكثر من 10 حرائق متزامنة في كل من محافظتي جندوبة وباجة. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T17:22+0000
2022-08-17T17:22+0000
أخبار تونس اليوم
حرائق غابات
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يأتي ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد حيث وصلت إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق، وأدت إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي ببعض المحافظات.وبحسب ما صرح به العقيد بالحماية المدنية بمحافظة جندوبة أسامة العيادي، لـ"سبوتنيك"، فإن الحرائق اندلعت بكل من جبل بريرم البياض وجبل الزوزة طغزاز بمعتمدية طبرقة.وأشار أيضا إلى اندلاع حريق بجبل دار فاطمة بمعتمدية عين دراهم واندلاع حريق بجبل الشحيحدة بمعتمدية فرنانة وحريقين آخرين بجبل وادي مليز وجبل الفايجة بمعتمدية غار الدماء.وبين ذات المصدر، أن وحدات الحماية المدنية بالاشتراك مع جيش الطيران وأعوان الغابات يحاولون السيطرة على الحرائق التي داهمت عددا من المنازل، فضلا عن تسببها في احتراق بعض رؤوس الأغنام، وبيوت النحل.
https://sputnikarabic.ae/20220815/تونس-تراجع-البطالة-بنحو-1-خلال-الربع-الثاني-من-2022-1066430863.html
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أخبار تونس اليوم, حرائق غابات
أخبار تونس اليوم, حرائق غابات

أكثر من 10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس... صور

17:22 GMT 17.08.2022
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendoubaأكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
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شهدت تونس، اليوم الأربعاء، اندلاع أكثر من 10 حرائق متزامنة في كل من محافظتي جندوبة وباجة.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد حيث وصلت إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق، وأدت إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي ببعض المحافظات.
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وبحسب ما صرح به العقيد بالحماية المدنية بمحافظة جندوبة أسامة العيادي، لـ"سبوتنيك"، فإن الحرائق اندلعت بكل من جبل بريرم البياض وجبل الزوزة طغزاز بمعتمدية طبرقة.
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendoubaأكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس - سبوتنيك عربي
1/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendoubaأكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس - سبوتنيك عربي
2/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendoubaأكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس - سبوتنيك عربي
3/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendoubaأكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس - سبوتنيك عربي
4/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendoubaأكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس - سبوتنيك عربي
5/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
1/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
2/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
3/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
4/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
5/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
وأشار أيضا إلى اندلاع حريق بجبل دار فاطمة بمعتمدية عين دراهم واندلاع حريق بجبل الشحيحدة بمعتمدية فرنانة وحريقين آخرين بجبل وادي مليز وجبل الفايجة بمعتمدية غار الدماء.
وبين ذات المصدر، أن وحدات الحماية المدنية بالاشتراك مع جيش الطيران وأعوان الغابات يحاولون السيطرة على الحرائق التي داهمت عددا من المنازل، فضلا عن تسببها في احتراق بعض رؤوس الأغنام، وبيوت النحل.
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