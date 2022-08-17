أكثر من 10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس... صور
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendoubaأكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
شهدت تونس، اليوم الأربعاء، اندلاع أكثر من 10 حرائق متزامنة في كل من محافظتي جندوبة وباجة.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد حيث وصلت إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق، وأدت إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي ببعض المحافظات.
15 أغسطس, 12:28 GMT
وبحسب ما صرح به العقيد بالحماية المدنية بمحافظة جندوبة أسامة العيادي، لـ"سبوتنيك"، فإن الحرائق اندلعت بكل من جبل بريرم البياض وجبل الزوزة طغزاز بمعتمدية طبرقة.
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendoubaأكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
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© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendoubaأكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
2/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendoubaأكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
3/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendoubaأكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
4/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendoubaأكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
5/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
1/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
2/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
3/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
4/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
5/5
© Photo / Civil Protection Information Office in Jendouba
أكثر من 10 حرائق متزامنة في تونس
وأشار أيضا إلى اندلاع حريق بجبل دار فاطمة بمعتمدية عين دراهم واندلاع حريق بجبل الشحيحدة بمعتمدية فرنانة وحريقين آخرين بجبل وادي مليز وجبل الفايجة بمعتمدية غار الدماء.
وبين ذات المصدر، أن وحدات الحماية المدنية بالاشتراك مع جيش الطيران وأعوان الغابات يحاولون السيطرة على الحرائق التي داهمت عددا من المنازل، فضلا عن تسببها في احتراق بعض رؤوس الأغنام، وبيوت النحل.