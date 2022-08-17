https://sputnikarabic.ae/20220817/أمريكا-تطالب-بعقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-بخصوص-الوضع-في-أوكرانيا-1066547908.html
أمريكا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في أوكرانيا
أمريكا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في أوكرانيا
طالبت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون في مجلس الأمن بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا في 24 أغسطس/ آب. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T20:43+0000
2022-08-17T20:43+0000
2022-08-17T20:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104453/09/1044530945_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa7a07e4203f352b8b7a8fba87c7b190.jpg
وقالت مصادر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا وبريطانيا وأيرلندا والنرويج طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 24 آب/ أغسطس".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ التي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220812/موسكو-لم-يؤيد-أحد-الرواية-الأوكرانية-بشأن-محطة-زابوروجيه-النووية-في-مجلس-الأمن--1066328514.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104453/09/1044530945_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff2e002c185cf5bf728268b92076047b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في أوكرانيا
تابعنا عبر
طالبت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون في مجلس الأمن بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا في 24 أغسطس/ آب.
وقالت مصادر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا وبريطانيا وأيرلندا والنرويج طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 24 آب/ أغسطس".
وأشار مصدر آخر إلى أن موضوع الاجتماع هو "ستة أشهر من العملية العسكرية الروسية الخاصة".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ التي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة
المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.