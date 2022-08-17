https://sputnikarabic.ae/20220817/أمريكا-تطالب-بعقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-بخصوص-الوضع-في-أوكرانيا-1066547908.html

أمريكا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في أوكرانيا

أمريكا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في أوكرانيا

طالبت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون في مجلس الأمن بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا في 24 أغسطس/ آب. 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T20:43+0000

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روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت مصادر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا وبريطانيا وأيرلندا والنرويج طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 24 آب/ أغسطس".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ التي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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