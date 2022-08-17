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أمريكا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في أوكرانيا
أمريكا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في أوكرانيا
طالبت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون في مجلس الأمن بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا في 24 أغسطس/ آب. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T20:43+0000
2022-08-17T20:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت مصادر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا وبريطانيا وأيرلندا والنرويج طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 24 آب/ أغسطس".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ التي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220812/موسكو-لم-يؤيد-أحد-الرواية-الأوكرانية-بشأن-محطة-زابوروجيه-النووية-في-مجلس-الأمن--1066328514.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تطالب بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في أوكرانيا

20:43 GMT 17.08.2022
© POOL / الذهاب إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© POOL
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طالبت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون في مجلس الأمن بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا في 24 أغسطس/ آب.
وقالت مصادر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا وبريطانيا وأيرلندا والنرويج طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 24 آب/ أغسطس".

وأشار مصدر آخر إلى أن موضوع الاجتماع هو "ستة أشهر من العملية العسكرية الروسية الخاصة".

وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ التي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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