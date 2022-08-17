https://sputnikarabic.ae/20220817/أوبك-لسنا-سببا-في-تفاقم-معدلات-التضخم-حول-العالم-1066516199.html

"أوبك": لسنا سببا في تفاقم معدلات التضخم حول العالم

"أوبك": لسنا سببا في تفاقم معدلات التضخم حول العالم

قال الأمين العام الجديد لمنظمة "أوبك"، هيثم الغيص، اليوم الأربعاء، إن مجموعة المنتجين ليست مسؤولة عن ارتفاع التضخم، مشيرا بأصابع الاتهام بدلا من ذلك إلى النقص... 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T11:19+0000

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اقتصاد

العالم

أسعار النفط اليوم

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وذكر الغيص في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي": "أوبك ليست وراء هذه الزيادة في الأسعار. هناك عوامل أخرى خارج أوبك تقف بالفعل وراء الارتفاع الذي شهدناه في الغاز (و) في النفط".وتابع: "مرة أخرى، أعتقد باختصار، بالنسبة لي، أنه نقص في الاستثمار، نقص مزمن في الاستثمار. هذه هي الحقيقة القاسية التي يجب على الناس أن يستيقظوا عليها وعلى صانعي السياسة أن يلتفتوا إليها".وأردف: "بمجرد أن يتحقق ذلك، أعتقد أنه يمكننا البدء في التفكير في حل هنا. والحل واضح جدا، ولدى أوبك حل؛ الاستثمار والاستثمار والاستثمار".في وقت سابق من هذا العام، تم تعيين الكويتي لمدة ثلاث سنوات أمينا عاما لمنظمة "أوبك"، خلفا للنيجيري المخضرم محمد باركيندو، الذي توفي الشهر الماضي عن 63 عاما قبل أيام فقط من موعد تنحيه عن المنظمة.قالت وكالة الطاقة الدولية في يونيو/ حزيران إن الاستثمار العالمي في الطاقة في طريقه للزيادة بنسبة 8% هذا العام ليصل إلى 2.4 تريليون دولار، ومعظم الزيادة المتوقعة تأتي في الأساس من الطاقة النظيفة.ووصفت النتائج بأنها "مشجعة" لكنها حذرت من أن مستويات الاستثمار لا تزال بعيدة عن أن تكون كافية لمعالجة الأبعاد المتعددة لأزمة الطاقة.

https://sputnikarabic.ae/20220811/وكالة-الطاقة-الدولية-تنفيذ-صفقة-أوبك-لشهر-يوليو-من-قبل-التحالف-بنسبة-523-وروسيا-719-1066285221.html

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