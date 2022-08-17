https://sputnikarabic.ae/20220817/أوبك-نثق-بروسيا-والعلاقات-متينة-معها--1066528998.html

"أوبك": نثق بروسيا والعلاقات متينة معها

"أوبك": نثق بروسيا والعلاقات متينة معها

قال الأمين العام الجديد لمنظمة "أوبك"، هيثم الغيص، اليوم الأربعاء، إنه يثق بروسيا وأن للمنظمة علاقات قوية معها. 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T13:48+0000

2022-08-17T13:48+0000

2022-08-17T13:48+0000

روسيا

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ففي مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية، أشار الغيص، الذي تولى منصب الأمين العام في آب/ أغسطس الجاري، إلى أن "أوبك" التزمت دائمًا بمبدأ فصل السياسة والتعاون في سوق النفط.ونقلت القناة التلفزيونية عن الغيص، قوله، لذلك، "لدى المنظمة علاقات قوية" مع روسيا".في الوقت نفسه، أجاب الأمين العام لمنظمة "أوبك" عندما سئل عما إذا كان هذا يعني أنه يثق بروسيا: بـ "نعم".ومنذ عام 2017، تتعاون "أوبك" مع الدول الشريكة من خارج المنظمة، والتي تعتبر روسيا زعيمة غير رسمية لها، لتنظيم إنتاج النفط وتحقيق التوازن في سوق النفط. وأصبح هذا التعاون يسمى تحالف " أوبك +".وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفرض عقوبات مختلفة من قبل الدول الغربية، واصلت "أوبك" تعاونها مع روسيا. وأعلنت المملكة العربية السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك، ردا على الدعوات الأمريكية لزيادة إنتاج النفط ليحل محل "البراميل الروسية"، التي خرجت من السوق بسبب القيود الاقتصادية، أن جميع القرارات بشأن هذه المسألة تتخذ فقط بالتنسيق مع الشركاء في التحالف.

https://sputnikarabic.ae/20220811/أوبك-ترفع-توقعاتها-لإنتاج-النفط-في-روسيا-لعام-2022-إلى-نحو-11-مليون-برميل-يوميا-1066299135.html

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