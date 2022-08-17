عربي
https://sputnikarabic.ae/20220817/أوزبكستان-تطلق-مسابقة-فيرني-دروغ-ضمن-الألعاب-العسكرية-الدولية-2022-1066531058.html
أوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2022... صور
أوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2022... صور
انطلقت في أوزبكستان إحدى فعاليات مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022، والتي تمت تسميتها بـ"فيرني دروغ". 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T14:06+0000
2022-08-17T14:11+0000
رصد عسكري
آرميا 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104329/51/1043295176_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_639866dc5ac048885e07ecb5bef0787c.jpg
وأقيم حفل الافتتاح الرسمي لمسابقة "فيرني دروغ" على قاعدة "تشيرسكوفا".ويشارك في هذه المسابقة أطقم من دول بيلاروسيا والجزائر وروسيا وأوزبكستان، حيث سيخوض المتسابقون غدا المرحلة الأولى من مسابقة "بو سلوشني".وتجري الألعاب العسكرية على هامش منتدى "آرميا-2022"، وتضم عددا من المسابقات التي تم توزيعها على عدد من البلدان المشاركة.
https://sputnikarabic.ae/20220817/انطلاق-مسابقة-قناص-الحدود-في-فنزويلا-لأول-مرة-1066525800.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104329/51/1043295176_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_30628401a413a55d6e278dd247dd2f98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, آرميا 2022
رصد عسكري, آرميا 2022

أوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2022... صور

14:06 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 14:11 GMT 17.08.2022)
© AFP 2022 / FRANCOIS NASCIMBENIكلاب الجيش
كلاب الجيش - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / FRANCOIS NASCIMBENI
تابعنا عبرTelegram
انطلقت في أوزبكستان إحدى فعاليات مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022، والتي تمت تسميتها بـ"فيرني دروغ".
وأقيم حفل الافتتاح الرسمي لمسابقة "فيرني دروغ" على قاعدة "تشيرسكوفا".
ويشارك في هذه المسابقة أطقم من دول بيلاروسيا والجزائر وروسيا وأوزبكستان، حيث سيخوض المتسابقون غدا المرحلة الأولى من مسابقة "بو سلوشني".
© Sputnik . modmilbyأوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022
أوزبكستان تطلق مسابقة فيرني دروغ ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022 - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . modmilby
أوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022
© Sputnik . modmilbyأوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022
أوزبكستان تطلق مسابقة فيرني دروغ ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022 - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . modmilby
أوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022
© Sputnik . modmilbyأوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022
أوزبكستان تطلق مسابقة فيرني دروغ ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022 - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . modmilby
أوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022
1/3
© Sputnik . modmilby
أوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022
2/3
© Sputnik . modmilby
أوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022
3/3
© Sputnik . modmilby
أوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022
وتجري الألعاب العسكرية على هامش منتدى "آرميا-2022"، وتضم عددا من المسابقات التي تم توزيعها على عدد من البلدان المشاركة.
قناص من وحدة القوات الخاصة الروسية خلال التدريبات العسكرية في إقليم كراسنودارسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
انطلاق مسابقة "قناص الحدود" في فنزويلا لأول مرة.. صور
12:58 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала