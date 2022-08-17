أوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2022... صور
14:06 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 14:11 GMT 17.08.2022)
© AFP 2022 / FRANCOIS NASCIMBENIكلاب الجيش
© AFP 2022 / FRANCOIS NASCIMBENI
انطلقت في أوزبكستان إحدى فعاليات مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022، والتي تمت تسميتها بـ"فيرني دروغ".
وأقيم حفل الافتتاح الرسمي لمسابقة "فيرني دروغ" على قاعدة "تشيرسكوفا".
ويشارك في هذه المسابقة أطقم من دول بيلاروسيا والجزائر وروسيا وأوزبكستان، حيث سيخوض المتسابقون غدا المرحلة الأولى من مسابقة "بو سلوشني".
© Sputnik . modmilbyأوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022
1/3
© Sputnik . modmilby
أوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022
© Sputnik . modmilbyأوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022
2/3
© Sputnik . modmilby
أوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022
© Sputnik . modmilbyأوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022
3/3
© Sputnik . modmilby
أوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022
1/3
© Sputnik . modmilby
أوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022
2/3
© Sputnik . modmilby
أوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022
3/3
© Sputnik . modmilby
أوزبكستان تطلق مسابقة "فيرني دروغ" ضمن مسابقة الألعاب العسكرية الدولية 2022
وتجري الألعاب العسكرية على هامش منتدى "آرميا-2022"، وتضم عددا من المسابقات التي تم توزيعها على عدد من البلدان المشاركة.