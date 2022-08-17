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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220817/إجلاء-نحو-26-ألف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-دونباس-وأوكرانيا-1066545799.html
إجلاء نحو 26 ألف شخص من المناطق الخطرة في دونباس وأوكرانيا
إجلاء نحو 26 ألف شخص من المناطق الخطرة في دونباس وأوكرانيا
أجلِيَ أكثر من 26 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T19:15+0000
2022-08-17T19:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، "تم خلال اليوم الماضي، ورغم الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، إجلاء 26 ألفا و79 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، من بينهم 4 آلاف و500 طفل، بذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية، ثلاثة ملايين و444 ألفاً و 945 شخصاً، من بينهم من 540 ألفاً و402 طفل".كما أشار ميزينتسيف إلى عبور 577 ألفا و641 مركبة، الحدود الروسية، من بينها 3254 مركبة، خلال يوم واحد.بالإضافة إلى ذلك، خلال اليوم الماضي، تلقى الخط الساخن للمقر 25 طلباً للإجلاء إلى روسيا، من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية ومن مناطق زابوروجيا ونيكولايف وخاركوف وخيرسون التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية. في المجموع، تحتوي قاعدة البيانات على 2.760.280 طلباً من 2139 بلدة في أوكرانيا ومن أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية التي ما زالت تسيطر عليها سلطات كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220730/قوات-دونباس-تستخدم-الدبابات-البولندية-المغتنمة-من-الجيش-الأوكراني-1065769745.html
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روسيا

إجلاء نحو 26 ألف شخص من المناطق الخطرة في دونباس وأوكرانيا

19:15 GMT 17.08.2022
© AP Photoكبار السن من السكان المحليين يتحدثون إلى مجموعة من الجنود الروس في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.
كبار السن من السكان المحليين يتحدثون إلى مجموعة من الجنود الروس في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AP Photo
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أجلِيَ أكثر من 26 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، "تم خلال اليوم الماضي، ورغم الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، إجلاء 26 ألفا و79 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، من بينهم 4 آلاف و500 طفل، بذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية، ثلاثة ملايين و444 ألفاً و 945 شخصاً، من بينهم من 540 ألفاً و402 طفل".
دبابة تي-72 التابعة للقوات المسلحة من أوزبكستان، خلال بياثلون الدبابات 2020 في حقل ألابينو، في إطار المنتدى العكسري الدولي أرميا 2020 والألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
قوات دونباس تستخدم الدبابات البولندية المغتنمة من الجيش الأوكراني
30 يوليو, 13:29 GMT
كما أشار ميزينتسيف إلى عبور 577 ألفا و641 مركبة، الحدود الروسية، من بينها 3254 مركبة، خلال يوم واحد.
بالإضافة إلى ذلك، خلال اليوم الماضي، تلقى الخط الساخن للمقر 25 طلباً للإجلاء إلى روسيا، من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية ومن مناطق زابوروجيا ونيكولايف وخاركوف وخيرسون التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية. في المجموع، تحتوي قاعدة البيانات على 2.760.280 طلباً من 2139 بلدة في أوكرانيا ومن أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية التي ما زالت تسيطر عليها سلطات كييف.
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:37 GMT
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