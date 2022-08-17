https://sputnikarabic.ae/20220817/إجلاء-نحو-26-ألف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-دونباس-وأوكرانيا-1066545799.html

إجلاء نحو 26 ألف شخص من المناطق الخطرة في دونباس وأوكرانيا

إجلاء نحو 26 ألف شخص من المناطق الخطرة في دونباس وأوكرانيا

أجلِيَ أكثر من 26 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T19:15+0000

2022-08-17T19:15+0000

2022-08-17T19:15+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، "تم خلال اليوم الماضي، ورغم الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، إجلاء 26 ألفا و79 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، من بينهم 4 آلاف و500 طفل، بذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية، ثلاثة ملايين و444 ألفاً و 945 شخصاً، من بينهم من 540 ألفاً و402 طفل".كما أشار ميزينتسيف إلى عبور 577 ألفا و641 مركبة، الحدود الروسية، من بينها 3254 مركبة، خلال يوم واحد.بالإضافة إلى ذلك، خلال اليوم الماضي، تلقى الخط الساخن للمقر 25 طلباً للإجلاء إلى روسيا، من أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية ومن مناطق زابوروجيا ونيكولايف وخاركوف وخيرسون التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية. في المجموع، تحتوي قاعدة البيانات على 2.760.280 طلباً من 2139 بلدة في أوكرانيا ومن أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية التي ما زالت تسيطر عليها سلطات كييف.

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