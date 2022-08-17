https://sputnikarabic.ae/20220817/إسرائيل-وتركيا-تعيدان-تبادل-السفراء-رسميا--1066516638.html
إسرائيل وتركيا تعيدان تبادل السفراء رسميا
إسرائيل وتركيا تعيدان تبادل السفراء رسميا
أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إعادة تبادل السفراء مع تركيا، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T11:23+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان أنه "جراء الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء لابيد والرئيس التركي أردوغان، إسرائيل وتركيا تعيدان السفيران".وأضاف لابيد في البيان أن "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا مهما للاستقرار الإقليمي وبشرى اقتصادية مهمة جدا بالنسبة لمواطنينا. سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، رسميا، موعد إطلاق أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون (18 كيلومترا شمالي مدينة إيلات جنوب إسرائيل).وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إنه سيتم في نهاية شهر أغسطس/آب الجاري إطلاق رحلتين أسبوعيتين للفلسطينيين إلى أنطاليا، ثم إلى إسطنبول لاحقا، وفق ما نقلت قناة "كان" الرسمية.وأوضحت القناة: "سيتمكن الفلسطينيون من السفر إلى الخارج من مطار رامون، حيث أعلنت سلطة المطارات اليوم (الثلاثاء) أن شركة "أطلس" ستسيّر رحلات خاصة للفلسطينيين إلى أنطاليا في تركيا".
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, إسرائيل
أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, إسرائيل
إسرائيل وتركيا تعيدان تبادل السفراء رسميا
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أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إعادة تبادل السفراء مع تركيا، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
القاهرة - سبوتنيك
. وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان أنه "جراء الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء لابيد والرئيس التركي أردوغان، إسرائيل وتركيا تعيدان السفيران".
وأضاف لابيد في البيان أن "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا مهما للاستقرار الإقليمي وبشرى اقتصادية مهمة جدا بالنسبة لمواطنينا. سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".
وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، رسميا، موعد إطلاق أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين
من مطار رامون (18 كيلومترا شمالي مدينة إيلات جنوب إسرائيل).
وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إنه سيتم في نهاية شهر أغسطس/آب الجاري إطلاق رحلتين أسبوعيتين للفلسطينيين إلى أنطاليا، ثم إلى إسطنبول لاحقا، وفق ما نقلت قناة "كان" الرسمية.
وأوضحت القناة: "سيتمكن الفلسطينيون من السفر إلى الخارج من مطار رامون، حيث أعلنت سلطة المطارات اليوم (الثلاثاء) أن شركة "أطلس" ستسيّر رحلات خاصة للفلسطينيين إلى أنطاليا في تركيا".