https://sputnikarabic.ae/20220817/إعلام-ابنة-قاسم-سليماني-يمكنها-الحصول-على-الجنسية-اللبنانية-دون-الحاجة-إلى-مرسوم-رئاسي-1066509853.html

إعلام: ابنة قاسم سليماني يمكنها الحصول على الجنسية اللبنانية دون الحاجة إلى مرسوم رئاسي

إعلام: ابنة قاسم سليماني يمكنها الحصول على الجنسية اللبنانية دون الحاجة إلى مرسوم رئاسي

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن "ابنة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بإمكانها الحصول على الجنسية اللبنانية بعد عام من الزواج دون الحاجة إلى مرسوم... 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T09:35+0000

2022-08-17T09:35+0000

2022-08-17T09:35+0000

مقتل قاسم سليماني

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وأشارت وكالة "إيران واير" الإيرانية، إلى أن "زينب قاسم سليماني هي زوجة اللبناني رضا صفي الدين نجل الرجل الثاني في حزب الله هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي للجناح السياسي لحزب الله".ولم تذكر الوكالة الإيرانية إن كانت زينب قاسم سليماني قد تقدمت بطلب إلى الجهات المختصة للحصول على الجنسية اللبنانية.وكانت الرئاسة اللبنانية كشفت أمس الثلاثاء، حقيقة ما تردد حول إصدار الرئيس ميشال عون مرسوما يمنح بموجبه الجنسية لابنة القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.ونفت الرئاسة اللبنانية في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، صحة أنباء تفيد بمنح عون الجنسية لزينب سليماني، مؤكدا أن هذا الخبر الذي تداولته وسائل إعلام عربية "كاذب ولا أساس له من الصحة".وكانت قناة "العربية"، قد أفادت أمس الاثنين، بمنح الجنسية اللبنانية، لزينب سليماني، وهو ما وصفته بالقرار "المثير من الرئيس اللبناني ميشال عون".وأشارت القناة إلى أن نجلة سليماني "متزوجة من رضا صفي الدين، نجل هاشم صفي الدين، الرجل الثاني في حزب الله".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.

https://sputnikarabic.ae/20220812/إبراهيم-رئيسي-الشهيد-سليماني-كان-مدرسة-بحد-ذاته-1066319326.html

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مقتل قاسم سليماني, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, أخبار إيران