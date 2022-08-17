https://sputnikarabic.ae/20220817/إعلام-الصين-توجه-رسالة-تحذير-لاذعة-لإسرائيل-1066544033.html

إعلام: إسرائيل تتلقى "رسالة تحذير حادة" لأول مرة من الصين

إعلام: إسرائيل تتلقى "رسالة تحذير حادة" لأول مرة من الصين

كشف موقع عبري، مساء اليوم الأربعاء، أن الصين دعت إسرائيل عبر "رسالة حادة" إلى عدم السماح للضغوط الأمريكية بإفساد العلاقات مع بكين. 17.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-17T18:00+0000

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2022-08-17T18:17+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الصين

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نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية، رفضوا الإفصاح عن أسمائهم: وأضاف: "تم تسليم الرسالة الصينية الأسبوع الماضي إلى سفيرة إسرائيل في بكين إيريت بن آبا من قبل ليو جينشاو - أحد كبار الدبلوماسيين في الصين، الذي يرأس قسم العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي - وهو منصب على مستوى وزير في الحكومة".قال مسؤولون كبار في الخارجية الإسرائيلية إن "هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها إسرائيل مثل هذه الرسالة الحادة والمباشرة من بكين بشأن مسألة العلاقات الثلاثية بين إسرائيل والولايات المتحدة والصين".وكان اللقاء الذي جرى بين السفيرة الإسرائيلية وليو أول لقاء بينهما منذ تولي الأخير منصبه في يونيو/ حزيران الماضي.وأشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن المسؤول الصيني افتتح الاجتماع بالتأكيد على أهمية العلاقات بين إسرائيل والصين، لا سيما في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.في العام الماضي، نشأت توترات بين إسرائيل والصين بشأن الموقف الصيني من القضية الفلسطينية، بحسب الموقع الإسرائيلي.وكثف الصينيون أفعالهم وبياناتهم ضد إسرائيل أكثر من ذي قبل في مؤسسات الأمم المتحدة وخاصة في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن.لكن في لقائه مع السفيرة الإسرائيلية، أوضح ليو أنه على الرغم من الخلافات حول القضية الفلسطينية، لا يوجد صراع بين إسرائيل والصين، بل هناك مصالح مشتركة طويلة المدى.وأشار المسؤول الصيني أيضا إلى أن الشعب الصيني يتفهم "ألم الشعب اليهودي لأن الصينيين تعرضوا أيضا للاضطهاد والتنمر من قبل الدول الغربية".في مرحلة معينة من المحادثة، بدأ المسؤول الصيني يتحدث عن التوترات بين بلاده والولايات المتحدة، وقال إنه على الرغم من أن الصين تتفهم العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أنها تراقب عن كثب سياسة تل أبيب تجاه بكين.وقال ليو للسفيرة الإسرائيلية، وفقا لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية، "نحن في نقطة اختبار حرجة للعلاقة بين الصين وإسرائيل". وأضاف أنه يأمل ألا تنحاز إسرائيل للسياسة الأمريكية تجاه الصين.وقال ليو: "لا نريد أن تكون العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة مرهونة بابتعاد إسرائيل عن الصين. تشترك الصين وإسرائيل في مصالح طويلة الأجل ومستقبل إيجابي".صرح مسؤولون كبار في الخارجية الإسرائيلية أن ليو شدد على أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تتبع الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بانتقاد وضع حقوق الإنسان في الصين وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمزاعم الأمريكية بأن الصين ترتكب "إبادة جماعية" ضد أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ.وبحسب "واللا" في يونيو الماضي، وتحت ضغط أمريكي، انضمت إسرائيل إلى إعلان مجموعة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أدان السياسة الصينية تجاه الأويغور.وقال المسؤول الصيني للسفيرة الإسرائيلية إن كل الادعاءات ضد الصين بشأن انتهاك حقوق الإنسان "لا أساس لها من الصحة وإهانة للشعب الصيني".وأضاف ليو "الصين لم تطلق طلقة واحدة خلال الأربعين عاما الماضية بينما كانت الولايات المتحدة تشن حروبا في أفغانستان والعراق".واعتبر أنه "إذا أساءت إسرائيل للصين بسبب الضغط الخارجي، فسيكون ذلك قرارا سياسيا إسرائيليا خاطئا".من جانبها، قالت السفيرة الإسرائيلية للمسؤول الصيني إن لإسرائيل سياسة خارجية مستقلة - بما في ذلك تجاه الصين. لكنها شددت على أن نمط سلوك الصين وتصويتها في مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى لا يساعد في تعزيز العلاقات بين الدولتين.وأضاف "مثلما تتوقع الصين ألا يؤثر طرف ثالث على العلاقات بين إسرائيل والصين، كذلك تتوقع إسرائيل أيضا ألا تؤثر أطراف ثالثة على الصين في موقفها تجاه إسرائيل"، في إشارة لإيران، وفق الموقع العبري.دافع ليو عن موقف بلاده مؤكدا أن إيران أو أي دولة ثالثة أخرى لا تؤثر على سياسة الصين تجاه إسرائيل. وقال "نشاط الصين فيما يتعلق بالاتفاق النووي يهدف إلى مساعدة إسرائيل".

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