https://sputnikarabic.ae/20220817/إعلام-زيارة-محتملة-لمسؤول-أمني-ياباني-رفيع-المستوى-إلى-الصين-1066525194.html
إعلام: زيارة محتملة لمسؤول أمني ياباني رفيع المستوى إلى الصين
إعلام: زيارة محتملة لمسؤول أمني ياباني رفيع المستوى إلى الصين
ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء، أن طوكيو وبكين تتفاوضان بشأن زيارة محتملة لرئيس سكرتارية الأمن القومي الياباني، تاكيو أكيبا، إلى الصين. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T12:41+0000
2022-08-17T12:41+0000
2022-08-17T12:41+0000
العالم
الصين
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وقالت إذاعة "إن إتش كيه" إنه في حالة الزيارة، سيجتمع أكيبا مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي. ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يعرب أكيبا عن قلق اليابان بشأن الوضع حول مضيق تايوان والتأكيد على أهمية السلام والأمن في المنطقة. وأضافت الإذاعة أن الطرفين قد يناقشان أيضا تطوير علاقات ثنائية بناءة ومستقرة.وأثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في أوائل أغسطس/ آب، جولة جديدة من التوترات في مضيق تايوان وفي المنطقة. عارضت الصين مرارًا زيارة كبار المسؤولين الأمريكيين للجزيرة، حيث تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها وتعارض أي اتصالات خارجية رسمية مباشرة مع تايبيه. وفي 4 أغسطس، بدأت بكين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط الجزيرة، تضمنت تدريبات بالذخيرة الحية وتحليق طائرات عسكرية في سماء منطقة قريبة من المجال الجوي لتايوان. وقدمت طوكيو احتجاجا في وقت لاحق في 4 أغسطس إلى بكين بعد سقوط خمسة من أصل 11 صاروخًا صينيًا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين
إعلام: زيارة محتملة لمسؤول أمني ياباني رفيع المستوى إلى الصين
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ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأربعاء، أن طوكيو وبكين تتفاوضان بشأن زيارة محتملة لرئيس سكرتارية الأمن القومي الياباني، تاكيو أكيبا، إلى الصين.
وقالت إذاعة "إن إتش كيه" إنه في حالة الزيارة، سيجتمع أكيبا مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي. ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يعرب أكيبا عن قلق اليابان بشأن الوضع حول مضيق تايوان والتأكيد على أهمية السلام والأمن في المنطقة. وأضافت الإذاعة أن الطرفين قد يناقشان أيضا تطوير علاقات ثنائية بناءة ومستقرة.
وأثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في أوائل أغسطس/ آب، جولة جديدة من التوترات في مضيق تايوان وفي المنطقة. عارضت الصين مرارًا زيارة كبار المسؤولين الأمريكيين للجزيرة، حيث تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها وتعارض أي اتصالات خارجية رسمية مباشرة مع تايبيه.
وفي 4 أغسطس، بدأت بكين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط الجزيرة، تضمنت تدريبات بالذخيرة الحية وتحليق طائرات عسكرية في سماء منطقة قريبة من المجال الجوي لتايوان. وقدمت طوكيو احتجاجا في وقت لاحق في 4 أغسطس إلى بكين بعد سقوط خمسة من أصل 11 صاروخًا صينيًا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.