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إعلام: سلاح الجو البريطاني يوقف تجنيد الرجال ذوي البشرة البيضاء
إعلام: سلاح الجو البريطاني يوقف تجنيد الرجال ذوي البشرة البيضاء
أوقف سلاح الجو البريطاني تجنيد المجندين البيض لتحقيق أهداف التنوع الجنسي والعرقي في الجيش. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T11:15+0000
2022-08-17T11:15+0000
بريطانيا
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وأشار تقرير إعلامي لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع، فإنه سيتم إعطاء الأولوية للنساء والأقليات الإثنية عند التجنيد في سلاح الجو.وأشارت الصحيفة أن رئيس قسم التوظيف في سلاح الجو قد قدم استقالته احتجاجا على القيود المفروضة على التوظيف.وفي ضوء هذه الإجراءات، اتهم قائد سلاح الجو البريطاني، مايك ويجستون، بالاستعداد لتهديد أمن البلاد على الرغم من "التهديد من روسيا والصين" بسبب أهداف التنوع العرقي والجنسي في الجيش، بحسب الصحيفة.يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية ذكرت سابقا، أنها تريد زيادة عدد المجندات في القوات المسلحة إلى 30% بحلول عام 2030. حاليا، يمثلن نحو 12%.وتريد القوات الجوية البريطانية بدورها، زيادة نسبة المجندات إلى 40% بنهاية العقد، ونسبة الأقليات العرقية إلى 20%.
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بريطانيا
بريطانيا

إعلام: سلاح الجو البريطاني يوقف تجنيد الرجال ذوي البشرة البيضاء

11:15 GMT 17.08.2022
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© flickr.com / UK Ministry of Defence
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أوقف سلاح الجو البريطاني تجنيد المجندين البيض لتحقيق أهداف التنوع الجنسي والعرقي في الجيش.
وأشار تقرير إعلامي لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع، فإنه سيتم إعطاء الأولوية للنساء والأقليات الإثنية عند التجنيد في سلاح الجو.
وأشارت الصحيفة أن رئيس قسم التوظيف في سلاح الجو قد قدم استقالته احتجاجا على القيود المفروضة على التوظيف.
وفي ضوء هذه الإجراءات، اتهم قائد سلاح الجو البريطاني، مايك ويجستون، بالاستعداد لتهديد أمن البلاد على الرغم من "التهديد من روسيا والصين" بسبب أهداف التنوع العرقي والجنسي في الجيش، بحسب الصحيفة.

ومع ذلك، وفي وقت لاحق، وفقا للصحيفة، فقد نفى المتحدث باسم سلاح الجو الملكي مثل هذه المزاعم بالتوقف عن تجنيد الرجال البيض للخدمة، مشيرا إلى أن القوات الجوية "تفعل كل شيء لتشجيع تجنيد أفراد من مجموعات الأقليات وضمان التنوع بين الموظفين".

يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية ذكرت سابقا، أنها تريد زيادة عدد المجندات في القوات المسلحة إلى 30% بحلول عام 2030. حاليا، يمثلن نحو 12%.
وتريد القوات الجوية البريطانية بدورها، زيادة نسبة المجندات إلى 40% بنهاية العقد، ونسبة الأقليات العرقية إلى 20%.
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