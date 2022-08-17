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https://sputnikarabic.ae/20220817/إعلام-يكشف-موقع-التوربين-المشغل-لخط-التيار-الشمالي-1066527789.html
إعلام يكشف موقع التوربين المشغل لخط "التيار الشمالي"
إعلام يكشف موقع التوربين المشغل لخط "التيار الشمالي"
قالت وسائل إعلام إن التوربين المطلوب لتشغيل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" (نورد ستريم) يقع في مدينة مولهايم في ألمانيا، في إشارة إلى شركة "سيمنز" للطاقة. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T13:17+0000
2022-08-17T13:19+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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وقال موقع "دي تسايت"، اليوم الأربعاء، إن "التوربين محمل وجاهز للتشغيل بعد الاتفاق على جميع القضايا، وسيتم نقله إلى مكان العمل عن طريق البر".وصرحت السفارة الروسية في برلين، في 11 أغسطس/آب، أن توريد مضخات (توربينات) إلى ألمانيا من أجل "نورد ستريم" لا يفي بشروط العقد، وروسيا بحاجة إلى تأكيد بأن هذا التوربين وغيره من التوربينات التي تتطلب صيانة لن تخضع للعقوبات.وأوضحت البعثة الدبلوماسية: "بالنسبة للتوربينات التي تم إصلاحها في كندا والموجودة حاليا في مولهايم، فإن تسليمها إلى ألمانيا لا يتوافق مع شروط العقد. تحتاج روسيا إلى تأكيد رسمي بأن هذا التوربينات وغيرها التي تتطلب صيانة وإصلاح روتينية لن تخضع للعقوبات. من الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا".وأضافت البعثة أنه "حتى تتلقى غازبروم مثل هذه الوثائق، لن تتمكن من قبول هذه التوربينات أو إرسال وحدات أخرى للإصلاح".
https://sputnikarabic.ae/20220804/شركة-سيمنز-تعد-جميع-الوثائق-لنقل-التوربين-إلى-روسيا-1065999195.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار ألمانيا

إعلام يكشف موقع التوربين المشغل لخط "التيار الشمالي"

13:17 GMT 17.08.2022 (تم التحديث: 13:19 GMT 17.08.2022)
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توربين غازيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© Sputnik . Sergei Baturin
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قالت وسائل إعلام إن التوربين المطلوب لتشغيل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" (نورد ستريم) يقع في مدينة مولهايم في ألمانيا، في إشارة إلى شركة "سيمنز" للطاقة.
وقال موقع "دي تسايت"، اليوم الأربعاء، إن "التوربين محمل وجاهز للتشغيل بعد الاتفاق على جميع القضايا، وسيتم نقله إلى مكان العمل عن طريق البر".
وصرحت السفارة الروسية في برلين، في 11 أغسطس/آب، أن توريد مضخات (توربينات) إلى ألمانيا من أجل "نورد ستريم" لا يفي بشروط العقد، وروسيا بحاجة إلى تأكيد بأن هذا التوربين وغيره من التوربينات التي تتطلب صيانة لن تخضع للعقوبات.
توربين غازيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2022
شركة "سيمنز" تعد جميع الوثائق لنقل التوربين إلى روسيا
4 أغسطس, 14:07 GMT
وأوضحت البعثة الدبلوماسية: "بالنسبة للتوربينات التي تم إصلاحها في كندا والموجودة حاليا في مولهايم، فإن تسليمها إلى ألمانيا لا يتوافق مع شروط العقد. تحتاج روسيا إلى تأكيد رسمي بأن هذا التوربينات وغيرها التي تتطلب صيانة وإصلاح روتينية لن تخضع للعقوبات. من الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا".
وأضافت البعثة أنه "حتى تتلقى غازبروم مثل هذه الوثائق، لن تتمكن من قبول هذه التوربينات أو إرسال وحدات أخرى للإصلاح".
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