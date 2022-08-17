https://sputnikarabic.ae/20220817/إيران-تلقي-القبض-على-إرهابي-دولي-شديد-الخطورة-1066535459.html
إيران تلقي القبض على "إرهابي دولي شديد الخطورة"
إيران تلقي القبض على "إرهابي دولي شديد الخطورة"
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الأربعاء، نجاحها في إلقاء القبض على من وصفته بـ"أحد أخطر الإرهابيين"، الذي قالت إن لديه سوابق في أعمال الإرهاب الدولي... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T15:30+0000
2022-08-17T15:30+0000
2022-08-17T15:30+0000
أخبار إيران
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وذكرت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن الإرهابي المشار إليه، كان "موجودا في سوريا ضمن الجماعات التكفيرية في حلب وحماة وإدلب وشارك في تنفيذ أعمال إجرامية هناك".وأضافت الوزارة أنه وفقا لسنوات من الجهود الاستخبارية، يتخصص الإرهابي الذي أوقفته في "الأسلحة الثقيلة، وبعد هزيمة جماعاته في سوريا انتقل إلى بلدين مجاورين لإيران".وذكر الأمن الإيران أن الإرهابي "التحق بمجموعة إرهابية إجرامية أخرى، وانضم إلى مناهضة وحدة الأمة الإسلامية وواصل أعماله التخريبية ضد إيران وهدد سلامة أراضيها".في الشهر الماضي، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اعتقال خلية إرهابية تعمل لصالح مجموعات تخريبية انفصالية شمال غربي البلاد، مكونة من 10 عناصر.وذكرت الوزارة، في بيان، أنها اعتقلت الإرهابيين خلال محاولتهم دخول إيران عبر حدود محافظة أذربيجان الغربية، مشيرة إلى أن الخليّة مدعومة من إرهابيين مستقرّين في إقليم كردستان العراق.
https://sputnikarabic.ae/20220713/إيران-تعلن-اعتقال-خلية-إرهابية-مدعومة-من-إرهابيين-في-إقليم-كردستان-العراق-1065019595.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
إيران تلقي القبض على "إرهابي دولي شديد الخطورة"
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أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الأربعاء، نجاحها في إلقاء القبض على من وصفته بـ"أحد أخطر الإرهابيين"، الذي قالت إن لديه سوابق في أعمال الإرهاب الدولي بالمنطقة.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية
، أن الإرهابي المشار إليه، كان "موجودا في سوريا ضمن الجماعات التكفيرية في حلب وحماة وإدلب وشارك في تنفيذ أعمال إجرامية هناك".
وأضافت الوزارة أنه وفقا لسنوات من الجهود الاستخبارية، يتخصص الإرهابي الذي أوقفته في "الأسلحة الثقيلة، وبعد هزيمة جماعاته في سوريا انتقل إلى بلدين مجاورين لإيران".
وذكر الأمن الإيران أن الإرهابي "التحق بمجموعة إرهابية إجرامية أخرى، وانضم إلى مناهضة وحدة الأمة الإسلامية وواصل أعماله التخريبية ضد إيران وهدد سلامة أراضيها".
في الشهر الماضي، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اعتقال خلية إرهابية تعمل لصالح مجموعات تخريبية انفصالية شمال غربي البلاد، مكونة من 10 عناصر.
وذكرت الوزارة، في بيان
، أنها اعتقلت الإرهابيين خلال محاولتهم دخول إيران عبر حدود محافظة أذربيجان الغربية، مشيرة إلى أن الخليّة مدعومة من إرهابيين مستقرّين في إقليم كردستان العراق.