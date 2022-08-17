عربي
مصرع 10 أشخاص في حرائق غابات بالجزائر
https://sputnikarabic.ae/20220817/إيران-تلقي-القبض-على-إرهابي-دولي-شديد-الخطورة-1066535459.html
إيران تلقي القبض على "إرهابي دولي شديد الخطورة"
إيران تلقي القبض على "إرهابي دولي شديد الخطورة"
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الأربعاء، نجاحها في إلقاء القبض على من وصفته بـ"أحد أخطر الإرهابيين"، الذي قالت إن لديه سوابق في أعمال الإرهاب الدولي... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T15:30+0000
2022-08-17T15:30+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1049210281_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ac6119427d53f6ce5bf4b11fc2e9d548.jpg
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن الإرهابي المشار إليه، كان "موجودا في سوريا ضمن الجماعات التكفيرية في حلب وحماة وإدلب وشارك في تنفيذ أعمال إجرامية هناك".وأضافت الوزارة أنه وفقا لسنوات من الجهود الاستخبارية، يتخصص الإرهابي الذي أوقفته في "الأسلحة الثقيلة، وبعد هزيمة جماعاته في سوريا انتقل إلى بلدين مجاورين لإيران".وذكر الأمن الإيران أن الإرهابي "التحق بمجموعة إرهابية إجرامية أخرى، وانضم إلى مناهضة وحدة الأمة الإسلامية وواصل أعماله التخريبية ضد إيران وهدد سلامة أراضيها".في الشهر الماضي، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اعتقال خلية إرهابية تعمل لصالح مجموعات تخريبية انفصالية شمال غربي البلاد، مكونة من 10 عناصر.وذكرت الوزارة، في بيان، أنها اعتقلت الإرهابيين خلال محاولتهم دخول إيران عبر حدود محافظة أذربيجان الغربية، مشيرة إلى أن الخليّة مدعومة من إرهابيين مستقرّين في إقليم كردستان العراق.
https://sputnikarabic.ae/20220713/إيران-تعلن-اعتقال-خلية-إرهابية-مدعومة-من-إرهابيين-في-إقليم-كردستان-العراق-1065019595.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1049210281_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_88c5e017412afc9efef3284cd3a56d86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران
أخبار إيران

إيران تلقي القبض على "إرهابي دولي شديد الخطورة"

15:30 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / -جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الأربعاء، نجاحها في إلقاء القبض على من وصفته بـ"أحد أخطر الإرهابيين"، الذي قالت إن لديه سوابق في أعمال الإرهاب الدولي بالمنطقة.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن الإرهابي المشار إليه، كان "موجودا في سوريا ضمن الجماعات التكفيرية في حلب وحماة وإدلب وشارك في تنفيذ أعمال إجرامية هناك".
وأضافت الوزارة أنه وفقا لسنوات من الجهود الاستخبارية، يتخصص الإرهابي الذي أوقفته في "الأسلحة الثقيلة، وبعد هزيمة جماعاته في سوريا انتقل إلى بلدين مجاورين لإيران".
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
إيران تعلن اعتقال "خلية إرهابية مدعومة من إرهابيين في إقليم كردستان العراق"
13 يوليو, 11:55 GMT
وذكر الأمن الإيران أن الإرهابي "التحق بمجموعة إرهابية إجرامية أخرى، وانضم إلى مناهضة وحدة الأمة الإسلامية وواصل أعماله التخريبية ضد إيران وهدد سلامة أراضيها".
في الشهر الماضي، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اعتقال خلية إرهابية تعمل لصالح مجموعات تخريبية انفصالية شمال غربي البلاد، مكونة من 10 عناصر.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنها اعتقلت الإرهابيين خلال محاولتهم دخول إيران عبر حدود محافظة أذربيجان الغربية، مشيرة إلى أن الخليّة مدعومة من إرهابيين مستقرّين في إقليم كردستان العراق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала