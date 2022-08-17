https://sputnikarabic.ae/20220817/إيلون-ماسك-يمزح-وينفي-رغبته-بشراء-مانشستر-يونايتد-1066501746.html
إيلون ماسك يمزح وينفي رغبته بشراء مانشستر يونايتد
إيلون ماسك يمزح وينفي رغبته بشراء مانشستر يونايتد
أثار الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، الجدل بعد نشره تغريدة قال فيها إنه سيشتري نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T06:06+0000
2022-08-17T06:06+0000
2022-08-17T06:06+0000
رياضة
مجتمع
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فبعد نشره لتغريدة على "تويتر"، قال فيها إنه يرغب بشراء النادي الإنجليزي، نشر إجابة عن سؤال طرحه أحد متابعيه حول جدية هذا الأمر قائلا: "لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر. لن أشتري أي فريق رياضي".وشهدت الأعوام الأخيرة احتجاجات من جماهير النادي الإنجليزي على عائلة جليزر ملاك النادي، الذين اشتروا النادي في 2005 مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (955.51 مليون دولار)، بسبب تراجعه في الدوري.يأتي هذا في وقت يحاول فيه ماسك التراجع عن صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، وهو الأمر الذي دفع الشركة لمقاضاته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
إيلون ماسك يمزح وينفي رغبته بشراء مانشستر يونايتد
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أثار الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، الجدل بعد نشره تغريدة قال فيها إنه سيشتري نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
فبعد نشره لتغريدة على "تويتر"، قال فيها إنه يرغب بشراء النادي الإنجليزي، نشر إجابة عن سؤال طرحه أحد متابعيه حول جدية هذا الأمر قائلا: "لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر. لن أشتري أي فريق رياضي".
وشهدت الأعوام الأخيرة احتجاجات من جماهير النادي الإنجليزي على عائلة جليزر ملاك النادي، الذين اشتروا النادي في 2005 مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (955.51 مليون دولار)، بسبب تراجعه في الدوري.
يأتي هذا في وقت يحاول فيه ماسك التراجع عن صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، وهو الأمر الذي دفع الشركة لمقاضاته.