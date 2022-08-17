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اعتقال شاب أدى "تحية هتلر" بحضور الفريق الإسرائيلي في ميونخ
اعتقال شاب أدى "تحية هتلر" بحضور الفريق الإسرائيلي في ميونخ
اعتقلت الشرطة الألمانية شابا أدى التحية الخاصة بالزعيم النازي هتلر أثناء مرور رياضيين إسرائيليين كانوا في زيارة للنصب التذكاري لهجوم ميونخ للألعاب الأولمبية... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T16:44+0000
2022-08-17T16:44+0000
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وقال موقع "i24news" إن الشرطة الألمانية في ميونخ اعتقلت شابا يبلغ من العمر 19 عاما، أدى تحية هتلر أثناء مرور وفد من الرياضيين الإسرائيليين على هامش بطولة أوروبا لألعاب القوى.وأصدرت الشرطة بيانا قالت فيه إن 16 رياضيا من منتخب إسرائيل لبطولة أوروبا لألعاب القوى كانوا يزورون الحديقة الأولمبية في ميونخ عندما أدى حارس الأمن التحية المحظورة.تحرك رجال الشرطة الألمانية على الفور لتعتقل الشاب المشتبه به وهو من برلين، ومنع من أن يكون موجودا في جيع فعاليات البطولة الأخرى.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، استدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في برلين للاحتجاج على تشبيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأعمال الإسرائيلية بالمحرقة.وقال عباس، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، في برلين مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن إسرائيل ترتكب محرقة بحق الفلسطينيين على مدار سنوات، قائلا إن "اسرائيل ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا"، وأردف "50 مجزرة 50 هولوكوست".
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اعتقال شاب أدى "تحية هتلر" بحضور الفريق الإسرائيلي في ميونخ

16:44 GMT 17.08.2022
© AFP 2022الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022
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اعتقلت الشرطة الألمانية شابا أدى التحية الخاصة بالزعيم النازي هتلر أثناء مرور رياضيين إسرائيليين كانوا في زيارة للنصب التذكاري لهجوم ميونخ للألعاب الأولمبية عام 1972.
وقال موقع "i24news" إن الشرطة الألمانية في ميونخ اعتقلت شابا يبلغ من العمر 19 عاما، أدى تحية هتلر أثناء مرور وفد من الرياضيين الإسرائيليين على هامش بطولة أوروبا لألعاب القوى.
وأصدرت الشرطة بيانا قالت فيه إن 16 رياضيا من منتخب إسرائيل لبطولة أوروبا لألعاب القوى كانوا يزورون الحديقة الأولمبية في ميونخ عندما أدى حارس الأمن التحية المحظورة.
تحرك رجال الشرطة الألمانية على الفور لتعتقل الشاب المشتبه به وهو من برلين، ومنع من أن يكون موجودا في جيع فعاليات البطولة الأخرى.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، استدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في برلين للاحتجاج على تشبيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأعمال الإسرائيلية بالمحرقة.
وقال عباس، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، في برلين مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن إسرائيل ترتكب محرقة بحق الفلسطينيين على مدار سنوات، قائلا إن "اسرائيل ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا"، وأردف "50 مجزرة 50 هولوكوست".
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